Trofeo Serra Tramuntana 2024: percorso e lista dei partenti della classica maiorchina

Continua il calendario delle classiche di inizio stagione con il Trofeo Serra Tramuntana 2024 tradizionale classica spagnola che apre le danze alle corse in Europa. Un'occasione per vedere i grandi protagonisti delle corse UCI sulle assolate strade della penisola iberica.

Il Trofeo Serra Tramuntana 2024 arriva quest'anno alla sua edizione numero 18 e mantiene la posizione all'interno del calendario UCI come una delle gare di inizio stagione in Europa. La classica maiorchina si correrà venerdi 26 gennaio 2024 con partenza da Selva e arriva a Lluc sull'Isola di Maiorca nelle Baleari. La gara è inserita all'interno del calendario UCI con categoria 1.1 e fa parte del Challenge di Mallorca assieme al Trofeo Calvià e al Trofeo Andratx.

Grande specialista di questa corsa è stato in passato l'embatido Alejandro Valverde (in foto) capace di vincerla in ben 4 occasioni. Come lui anche il belga Tim Wellens è riuscito nell'impresa quattro volte. Si tratta di una corsa con un percorso abbastanza duro che favorisce gli scalatori e i corridori in grado di fare la selezione in salita. Ecco quali saranno le asperità che i corridori si troveranno a dover affrontare in strada:

Coll de Sa Batalla 8,7km al 5%;

Coll de Soller 7,4km al 4,4%;

Coll de Puig Major 14,2km al 6%.

Una corsa di 159 chilometri con molti questi in salita. Lo scorso anno tripletta del Belgio. Vittoria di Kobe Goossens che ha preceduto per una manciata di secondi sul traguardo finale i connazionali Van Eetvelt e Van Wilder.

Trofeo Serra Tramuntana 2024: la startlist dei migliori in gara