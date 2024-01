Volta Valenciana 2024 diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere ciclismo

Spagna sempre protagonista di ogni inizio stagionale del ciclismo. Clima mite, percorsi variegati e tanta tradizione ciclistica sono le caratteristiche dell'edizione 2024 della Volta Valenciana. Ecco dove vedere in diretta tv e streaming live la corsa spagnola.

Ecco dove sarà possibile vedere la Volta a la Comunitat Valenciana 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La breve corsa a tappe spagnola articolata su cinque frazioni giornaliere si correrà come da tradizione dal giorno 31 gennaio 2024 fino al 4 febbraio 2024. La corsa si sviluppa su un percorso che ruota tutto attorno alla città di Valencia ed è un evento inserito all'interno del calendario UCI con categoria 2.Pro

Tappe brevi e spettacolari, ricche di saliscendi che rendono quest'appuntamento ideale per tutti quei ciclisti che vogliono fin da subito mettere alla prova la loro condizione. Lo scorso anno ci fu un'ottima prova del nostro Giulio Ciccone che si aggiudicò una tappa ma che dovette arrendersi in classifica generale all'esperto portoghese Rui Costa. Si ricorda di quell'occasione la tattica non proprio irreprensibile della Lidl-Trek di Ciccone, lasciato solo nel momento della verità.

Dove vedere Volta Valenciana 2024 in tv e streaming

La Volta a la Comunitat Valenciana 2024 si correrà come da tradizione dal giorno 31 gennaio fino al 4 febbraio. Sarà possibile seguire tutte le tappe della corsa su Eurosport dalle ore 15:00 di ogni giorno e fino alla conclusione della tappa. Si ricorda che i canali di Eurosport sono visibili anche all'interno della piattaforma DAZN.

Sarà possibile seguire l'evento sempre su Eurosport anche in streaming. Segui la Volta Valenciana 2024 sui canali Eurosport disponibili su DAZN.

Dove vedere Volta Valenciana: lo scorso anno andò così

Al termine di cinque giorni di gara combattutissimi e dal grande spettacolo offerto la vittoria finale dell'edizione dello scorso anno andò al portoghese Rui Costa capace di cogliere il momento giusto nelle fasi finali dell'ultima tappa. Delusione per Giulio Ciccone che fino a quel momento aveva disputato una grandissima corsa e che forse avrebbe meritato più di tutti il successo finale.