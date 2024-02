Giro della Colombia 2024, percorso e startlist: anche la Corratec-Vini Fantini al via

Ormai è un ciclismo che non conosce confini e per preparare al meglio la stagione si sfrutta anche l'estate sudamericana. Al via il Giro della Colombia con ottimi atleti e squadre al via. Ecco il percorso e la startlist della breve corsa a tappe sudamericana.

Il Giro della Colombia 2024 arriva quest'anno alla sua quarta edizione e sposta i confini del ciclismo internazionale sempre più verso ogni direzione. La breve corsa a tappe sudamericana si correrà dal 6 all'11 febbraio 2024 e sarà articolata in sei tappe su territorio colombiano in cui molti saranno i terreni da affrontare. Questa corsa è attualmente inserita all'interno del calendario internazionale UCI del ciclismo con categoria 2.1

Al via ci saranno anche tre squadre del World Tour come Astana, Education First e Movistar. Oltre a queste anche alcune formazioni professional, tra cui il Team Corratec-Vini Fantini. La squadra italiana è salita alla ribalta nell'ultima settimana per essere l'unica professional del nostro paese ad essere stata esclusa dal Giro d'Italia. Di questo ne abbiamo parlato anche in una lunga intervista esclusiva con il DS toscano Francesco Frassi.

Ecco nel dettaglio le tappe del percorso del Giro della Colombia 2024:

Data Tappa 06/02 Tappa 1 | Paipa - Duitama (155 km) 07/02 Tappa 2 | Paipa - Santa Rosa de Viterbo (169 km) 08/02 Tappa 3 | Tunja - Tunja (112.5 km) 09/02 Tappa 4 | Paipa - Zipaquirá (181.8 km) 10/02 Tappa 5 | Cota - Alto del Vino (138.3 km) 11/02 Tappa 6 | Sopó - Bogotá (155 km)

Giro della Colombia 2024: startlist dei migliori

Grande attesa per la presenza dei migliori corridori colombiani al via come Uran e Bernal ma anche l'ecuadoregno Carapaz e gli sprinter leggendari Gaviria e Cavendish (in foto).