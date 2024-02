Giro dell'Oman 2024 diretta tv in chiaro e streaming live. Dove vedere ciclismo

Ecco dove sarà possibile vedere il Giro dell'Oman 2024 in diretta televisiva oppure in streaming. La breve corsa a tappe mediorientale di inizio stagione vinta in passato anche dal nostro Vincenzo Nibali. Tutte le informazioni sulla prestigiosa corsa

Ecco dove vedere Giro dell'Oman 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si svolgerà dal giorno 10 febbraio 2024 con la partenza dell'Across Ages Museum di Oman e l'arrivo nell'ultima tappa del 14 febbraio 2024 sulla Green Mountain. Si tratta di una breve corsa a tappe inserita all'interno del calendario ciclistico internazionale UCI con la categoria 2.1

Una corsa che giunge quest'anno alla sua edizione numero 13 e che rappresenta la gara più longeva tra tutte quelle che si corrono ogni anno in medioriente. Grande attesa per la scalata alla Green Mountain, punto chiave del percorso della breve corsa a tappe, in cui molto presumibilmente si deciderà chi sarà il vincitore della classifica generale. Una graduatoria finale che ha sorriso in passato anche al nostro Vincenzo Nibali.

Dove vedere Giro dell'Oman 2024 in tv e streaming

Il Giro dell'Oman 2024 si svolgerà dal giorno 10 febbraio al 14 febbraio 2024 con cinque tappe in linea. Non è prevista la trasmissione in diretta televisiva da parte di nessuna emittente televisiva del nostro paese.

Al momento la corsa non sarà trasmessa neppure in streaming live. Per seguire la corsa si rimanda ai canali social della stessa e alle dirette testuali delle varie testate online di ciclismo. Ecco i contatti della corsa: