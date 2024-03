Dove vedere Coppi e Bartali 2024 diretta televisiva in chiaro e streaming gratis, RaiSport o Sky?

Il grande ciclismo internazionale resta in Italia dopo la Milano-Sanremo con la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2024, ecco dove vedere in diretta televisiva e streaming live la breve corsa a tappe italiana. Percorso interessante e startlist di tutto rispetto.

Ecco dove vedere la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La breve corsa a tappe italiana si correrà da martedi 19 marzo 2024 con la partenza da Pesaro e l'arrivo a Forlì previsto per il giorno 23 marzo 2024. La gara è inserita all'interno del calendario internazionale ciclistico UCI con categoria 2.1

Percorso di questa edizione numero 39 selettivo e molto tecnico sul quale saranno molti i big a darsi battaglia nelle cinque tappe previste. Tra i corridori più attesi al via i nostri Diego Ulissi, Domenico Pozzovivo e Valerio Conti. Quest'ultimo in cerca di riscatto al secondo anno con la Corratec del DS Francesco Frassi.

Dove vedere Coppi Bartali 2024 in tv e streaming

La Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2024 si correrà da martedi 19 marzo 2024 con la partenza da Pesaro e l'arrivo a Forlì previsto per il giorno 23 marzo 2024. Al momento non è prevista la trasmissione in diretta televisiva su nessuna emittente nazionale.

Sarà possibile seguire l'evento ogni giorno in differita su RaiSport ed in streaming su Rai Play dalle ore 17:00.

Dove vedere Coppi e Bartali 2024: il percorso

Data tappa KM 19/03 tappa 1 | Pesaro - Pesaro 109.7 20/03 tappa 2 | Riccione - Sogliano al Rubicone 140 21/03 tappa 3 | Riccione - Riccione 134.5 22/03 tappa 4 | Brisighella - Brisighella 150.7 23/03 tappa 5 | Forlì - Forlì 157.9

Dove vedere Coppi e Bartali 2024: nel 2023 vittoria svizzera di Schmidt