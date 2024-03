Dove vedere Gent-Wevelgem 2024, diretta tv in chiaro e streaming gratis

Si chiude una settimana di grande ciclismo internazionale sulle pietre del Belgio, ecco dove vedere la Gent-Wevelgem 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Pavé e qualche muro le insidie che il gruppo dovrà superare prima dell'arrivo.

Ecco dove vedere la Gent-Wevelegem 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'edizione numero 86 della classica belga si correrà domenica 24 marzo con partenza da Ieper ed arrivo dopo tanti chilometri nella cittadina di Wevelgem. Si tratta di una delle classiche World Tour del pavé inserita all'interno del calendario internazionale ciclistico UCI con categoria 1.WT che spetta alle più importanti corse del panorama mondiale.

Tanti chilometri da percorrere con le insidie del pavé e dei muri delle Fiandre per questa Gent-Wevelgem 2024 e il suo percorso. Possibilità di attaccare da lontano ma anche di lavorare per portare la corsa ad una volata ristretta. Tanti i corridori che potrebbero fare il colpo grosso e tra questi anche Mathieu Van Der Poel ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale nonostante un inizio d'annata positivo per lui e per la sua squadra.

Dove vedere Gent-Wevelgem 2024 in tv e streaming

La Gent-Wevelgem si correrà domenica 24 marzo con partenza da Ieper ed arrivo dopo tanti chilometri nella cittadina di Wevelgem. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 2 a partire dalle ore 14:15 e fino alla conclusione della stessa.

Inoltre sarà possibile seguire l'evento in streaming live dalle ore 13:40 su Eurosport e quindi sulle App che ne trasmettono la programmazione come Sky GO e Now TV. E' necessario abbonarsi al servizio e scaricare l'App su un qualsiasi dispositivo mobile.

Dove vedere Gent-Wevelgem 2024: la vittoria di Laporte dello scorso anno