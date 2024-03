Gent-Wevelgem 2024 percorso e startlist: la coppia Philipsen-Van Der Poel fa paura

Si chiude una settimana di grande ciclismo internazionale sulle pietre del Belgio con la Gent-Wevelgem 2024, scopriamo insieme il percorso di questa classica e la startlist dei migliori corridori al via di questa edizione. Pavé e qualche muro le insidie.

La Gent-Wevelgem 2024 svela il suo percorso e la startlist dei migliori corridori al via. L'edizione numero 86 della classica belga si correrà domenica 24 marzo con partenza da Ieper ed arrivo dopo tanti chilometri nella cittadina di Wevelgem. Si tratta di una delle classiche World Tour del pavé inserita all'interno del calendario internazionale ciclistico UCI con categoria 1.WT che spetta alle più importanti corse del panorama mondiale.

Al via la coppia della Alpecin Philipsen e Van Der Poel spaventa il gruppo. Il velocista belga arriva dalle vittorie straordinarie alla Milano-Sanremo e al De Panne dove ha trovato, soprattutto in Italia, un gregario d'eccezione. Il campione del Mondo Mathieu Van Der Poel non ha infatti esitato a sacrificarsi per il compagno di squadra una volta appurato di non poter lottare per la vittoria personale, risultando determinante per lo sprint in Via Roma. Tanti comunque gli avversari da tener d'occhio a cominciare dal vincitore dello scorso anno Laporte e dal giovane De Lie in cerca della prima grande vittoria in carriera.

Gent-Wevelgem 2024: percorso e startlist dei migliori

Una corsa dal chilometraggio importante. Saranno infatti 253 i chilometri che separano la cittadina di Ieper dove si svolgerà la partenza dalla linea d'arrivo di Wevelgem. Come se non bastasse però dopo circa un centinaio di chilometri inizieranno le asperità rappresentate da muri e pavé. Saranno infatti 6 i tratti in pavé e 9 i muri delle Fiandre che scremeranno il gruppo consentendo anche la possibilità di attaccare da lontano per scongiurare un arrivo in volata a ranghi ridotti. Punto chiave della gara sarà il Kemmelberg posto a circa 35 chilometri dal traguardo. Ultima possibilità per attaccare e ultima asperità per i velocisti alla quale resistere prima della volata finale.

Ecco chi sono i partenti della Gent-Wevelgem 2024: