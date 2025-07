Dove vedere Parigi-Nizza 2024, programma, orari, diretta tv e info streaming

Dove vedere Parigi-Nizza 2024, nuova edizione della ‘Corsa del Sole’. Ecco tutte le informazioni utili per seguire la corsa a tappe in diretta tv e info streaming. Programma e orari. Chi sarà il corridore che porterà a casa la vittoria finale della competizione?

Dove vedere Parigi-Nizza 2024? La corsa prevede ben otto tappe caratterizzate da un percorso molto simile a quello della scorsa edizione ed è in programma dal 3 al 10 marzo. Sarà l'occasione per vedere due grandi corridori darsi battaglia. Stiamo parlando di Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) e Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

Questo il calendario completo delle tappe in programma:

Domenica 3 marzo: Les Mureaux-Les Mureaux, 158 km

Lunedì 4 marzo, seconda tappa: Thoiry-Montargis, 179 km

Martedì 5 marzo, terza tappa: Auxerre-Auxerre, 26,9 km (cronometro a squadre)

Mercoledì 6 marzo, quarto tappa: Chalon-sur-Saône-Mont Brouilly, 183 km

Giovedì 7 marzo, quinta tappa: Saint-Sauveur-de-Montagut-Sisteron, 193,5 km

Venerdì 8 marzo, sesta tappa: Sisteron-La-Colle-sur-Loup, 198,5 km

Sabato 9 marzo, settima tappa: Nizza-Auron, 173 km

Domenica 10 marzo, ottava tappa: Nizza-Nizza: 109,5 km

Dove vedere Parigi-Nizza 2024, diretta tv e info streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire la corsa in diretta tv? La Parigi-Nizza sarà trasmessa in diretta su Eurosport e Dazn. A disposizione per gli utenti anche la diretta streaming video, collegandosi sulla piattaforma Eurosport Player. Ricordiamo che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Non resta quindi che darsi appuntamento con la prima tappa odierna, per scoprire chi sarà il corridore a tagliare per primo il traguardo e portarsi a casa la vittoria della prima tappa.