Giro d’Italia 2021, tutte le salite tappa per tappa: spauracchio Zoncolan e tanti arrivi in quota

Giro d’Italia 2021, un percorso ricco di salite. Mancano ormai circa dieci giorni alla partenza della corsa rosa che si correrà quest’anno da sabato 8 maggio, partenza a Torino, a domenica 30 maggio, arrivo a Milano. In programma tre settimane ricche di spettacolo con due cronometro e ben otto arrivi in salita. Tra i GPM più attesi del Giro d’Italia 2021 ci sono il Monte Zoncolan, il Passo Giau e gli arrivi inediti a Sega di Ala, Alpe di Mera e Alpe di Motta. Ecco un’analisi di tutte le salite della corsa rosa tappa per tappa:



Giro d’Italia 2021, tutte le salite tappa per tappa

PRIMA TAPPA Sabato 8 maggio Torino-Torino (9 km, cronometro individuale): nessun GPM

SECONDA TAPPA Domenica 9 maggio Stupinigi-Novara (173 km): GPM Montechiaro d’Asti (5,5 km al 2,5 %)

TERZA TAPPA Lunedì 10 maggio Biella-Canale (187 km): GPM Piancanelli (8,2 km al 4,6 %), GPM Castino (5,8 km al 5,3 %), GPM Manera (5,4 km al 5,8 %), salita Guarene (2,6 km al 7,1 %)

QUARTA TAPPA Martedì 11 maggio Piacenza-Sestola (186 km): GPM Castello di Carpineti (3,6 km al7,9%), GPM Montemolino ( 8,6 km al 5,7 6 ma ultimi 2 km all’11,6 %-18%), GPM Colle Passerino (4,3 km 9,9%-16%)

QUINTA TAPPA Mercoledì 12 maggio Modena-Cattolica (171 km): Nessun GPM.

SESTA TAPPA Giovedì 13 maggio Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (150 km). GPM Forca di Gualdo (10,4 km AL 7,4 %-11 %), GPM Forca di Presta (6 km al 7,1 %), GPM San Giacomo (15,5 km al 6,1 %-10%)

SETTIMA TAPPA Venerdì 14 maggio Notaresco-Termoli (178 km): GPM Chieti (6,6 km al 3,6%)

OTTAVA TAPPA Sabato 15 maggio Foggia-Guardia Sanframondi (173 km): GPM Bocca della Selva (18,9 km al 4,6%), GPM Guardia Sanframondi (5 km al 7,1 %-11%)

NONA TAPPA Domenica 16 maggio Castel di Sangro-Campo Felice (160 km): GPM Passo Godi (15 km al 4%), GPM Forca Caruso (12,7 km al 4,2%), GPM Ovindoli (12.4 km al 5,1 %), GPM Campo Felice (6 km al 6 %-14 %)

DECIMA TAPPA Lunedì 17 maggio L’Aquila-Foligno (140 km): GPM Valico della Somma (6,7 km al 4,8 %)

UNDICESIMA TAPPA Mercoledì 19 maggio Perugia-Montalcino (163 km): GPM Passo del Lume Spento due volte (9,3 km sterrato al 4,6 %-11 % )

DODICESIMA TAPPA Giovedì 20 maggio Siena-Bagno di Romagna (209 km): GPM Monte Morello (7,6 km al 6,6 % ma due km centrali all’11,2 %-19%), GPM Passo della Consuma (17,1 km al 5,7%), GPM Passo della Calla (15,3 km al 5,5%) GPM Passo del Carnaio (10, 8 km al 5,1 % ma dal chilometro quattrp al chilometro sette pendenza 9,6 %-14 %)

TREDICESIMA TAPPA Venerdì 21 maggio Ravenna-Verona (197 km): Nessun GPM

QUATTORDICESIMA TAPPA Sabato 22 maggio Cittadella-Monte Zoncolan (205 km): GPM Forcella Monte Rest (10,5 km al 5,9%-10 %), GPM Monte Zoncolan da Sutrio (14,1 km al 8,5 % ma ultimi tre chilometri 13%-27% )

QUINDICESIMA TAPPA Domenica 23 maggio Grado-Gorizia (145 km): GPM Cornje Cerovo tre volte (1,7 km al 8,5%-15%)

SEDICESIMA TAPPA Lunedì 24 maggio Sacile-Cortina d’Ampezzo (212 km): GPM La Crosetta (11,6 km al 7,1 %-11%), GPM Passo Fedaia (14 km al 7,6 % ma ultimi sei chilometri all’11%-18% ), GPM Passo Pordoi (11,8 km al 6,8%-11%), GPM Passo Giau (9,9 km al 9,3 %-14 %)

DICIASSETTESIMA TAPPA Mercoledì 26 maggio Canazei-Sega di Ala (193 km): GPM Passo San Valentino (14,8 km al 7,8 %-14% ), GPM Sega di Ala (11,2 kma al 9,8 %-17%)

DICICOTTESIMA TAPPA Giovedì 27 maggio Rovereto-Stradella (228 km): GPM Castana (2,4 km al 6,7%), Canneto Pavese (2,6 km al 6,1 %)

DICIANNOVESIMA TAPPA Venerdì 28 maggio Abbiategrasso-Alpe di Mera (178 km): GPM Mottarone (15,4 km al 6,7%-14%), GPM Colma di Varallo ( 7,5 km al 6,4%), GPM Alpe di Mera (9,7 km al 9 %-14%)

VENTESIMA TAPPA Sabato 29 maggio Verbania-Alpe Motta (164 km): GPM Passo San Bernardino (23,7 km al 6,2 %), GPM Passo dello Spluga (8,9 km al 7,3 %), GPM Alpe Motta (7,3 km al 7,6 %-13%)

VENTUNESIMA TAPPA Domenica 30 maggio Senago-Milano (29,4 km, cronometro individuale): Nessun GPM.