Ganna punta la prima maglia rosa al Giro d’Italia 2021

Scatta l’edizione numero 104 del Giro d’Italia e Filippo Ganna va a caccia della maglia rosa nella cronometro inaugurale di Torino. TopGanna cercherà di ripetere lo straordinario percorso che lo scorso anno, proprio sulle strade della corsa rosa, lo rivelò al mondo del ciclismo come uno dei prospetti futuri più interessanti. La conferma è poi arrivata con la conquista della maglia di Campione del Mondo proprio nella specialità della cronometro.

L’alfiere della Ineos Grenadiers cercherà di vendicare le sconfitte patite nelle crono della Tirreno-Adriatico e del Romandia. La maglia rosa sembra alla portata in questa tappa inaugurale del Giro d’Italia, prima di concentrarsi nell’attività di supporto del capitano designato Egan Bernal.

Evenepoel e gli altri: chi sono gli avversari di Ganna nella crono inaugurale di Torino

Jos Van Emden della Jumbo è uno specialista e proverà ad insidiare Ganna per la conquista della prima maglia rosa. Anche Victor Campenaerts, pur non avendo ottenuto risultati di prestigio in stagione è un cliente veramente scomodo.

Da non sottovalutare il trio della Deceuninck: Almeida potrebbe guadagnare subito sugli uomini di classifica; Cavagna è uscito dal Romandia con una vittoria e si candida per la prima rosa; Remco Evenepoel è la mina vagante del Giro, al rientro dopo il terribile infortunio al Lombardia dello scorso anno.

Un missile per conquistare la prima maglia rosa al Giro: la Pinarello di Filippo Ganna

La Pinarello Bolide TT di Filippo Ganna è un insieme di innovazione tecnica e gusto stilistico che si spera possa portare anche fortuna a Ganna per raggiungere la prima maglia rosa del Giro numero 104. Sulla forcella sarà presente l’iride che contraddistingue la vittoria nel Mondiale di Imola, mentre la livrea passerà dal blu all’oro.

Sul tubo orizzontale troviamo la scritta Imola, con la data del mondiale e i numeri 35:54:10, che si riferiscono al tempo impiegato da Ganna nella crono mondiale.