Giro d’Italia tappa 10: percorso, favoriti, diretta TV e streaming

Giro d’Italia tappa 10. La decima tappa della 105^ edizione del Giro d’Italia partirà da Pescara e arriverà a Jesi dopo 196km. Una frazione che non dovrebbe riservare insidie ai corridori di classifica generale che devono risparmiare energie per il fine settimana, quando saranno chiamati da tappe molto dure.

Un percorso caratterizzato dai primi 100 chilometri totalmente pianeggianti, fino allo sprint intermedio di Civitanova Marche. Da qui in avanti non ci sarà più pianura pur senza grosse difficoltà altimetriche. Tre saranno i GPM, l’ultimo ai -8 chilometri dal traguardo sarà lo spartiacque della tappa odierna.

Al chilometro 153 il gruppo transiterà a Filottrano, dove è previsto uno sprint intermedio. Sarà inevitabile pensare al compianto Michele Scarponi che qui perse la vita cinque anni fa.

Giro d’Italia tappa 10, ecco dove vedere la corsa e chi sono i favoriti per la vittoria

Per tutti gli appassionati di ciclismo e del Giro d’Italia, ci sarà la possibilità di seguire Tappa 10 in diretta tv e in diretta video streaming. La diretta sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport a partire dalle ore 11.40 con passaggio su Rai 2 dalle 14.

In streaming invece basterà collegarsi su Raiplay. L’evento sarà trasmesso anche in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Dazn.

Segui tutto il meglio del ciclismo su DAZN, attiva ora

Attesissimi saranno Mathieu Van Der Poel e Biniam Girmay che potrebbero anche attaccare sull’ascesa finale. Anche Valverde potrebbe aver messo nel mirino l’arrivo di Jesi. Non è da escludere anche un arrivo in volata a ranghi completi con gli sprinter reduci dalla salita di Monsano che potrebbero dire la loro.