Giro d’Italia tappa 12: percorso, favoriti, diretta TV e streaming

Giro d’Italia tappa 12. La dodicesima tappa che condurrà il gruppo da Parma a Genova è contrassegnata con quattro stellette di difficoltà. E’ la prima di un trittico di tappe molto esigenti che porterà poi il Giro prima a Torino e poi a Cogne.

I primi 100 chilometri saranno una lenta ma inesorabile ascesa che porterà il gruppo da Parma al Passo del Bocco, GPM di terza categoria posto a quasi 1000 metri. Discesa tecnica e poi altra salita verso La Colletta (GPM 3 cat) e strappo del Valico di Trensasco (GPM 3 cat). Ultimi trenta chilometri in saliscendi verso il traguardo di Genova.

Una tappa con molta salita anche se non proibitiva che resterà sulle gambe in previsione delle difficili tappe del fine settimana.

Giro d’Italia tappa 12, favoriti e diretta TV

Il grande favorito di questa tappa anche in virtù del ritiro di Biniam Girmay è senza dubbio Mathieu Van Der Poel. Difficile che il fuoriclasse olandese si lasci scappare l’occasione di alzare la braccia al cielo a Genova. Occhio anche all’eterno Valverde e al nostro Albanese in grande crescita di condizione.

Per tutti gli appassionati di ciclismo e del Giro d’Italia, ci sarà la possibilità di seguire Tappa 12 in diretta tv e in diretta video streaming. La diretta sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport a partire dalle ore 11.40 con passaggio su Rai 2 dalle 14.

In streaming invece basterà collegarsi su Raiplay. L’evento sarà trasmesso anche in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Dazn.

