Giro d’Italia tappa 18, ultimo show dei velocisti. Diretta TV e streaming

Giro d’Italia tappa 18. La frazione da Borgo Valsugana a Treviso sarà l’ultima destinata alle sfide a tutta velocità dei maestri dello sprint. Lotta tra ruote veloci che per adesso porta il nome di un grande protagonista, quell’Arnaud Demare capace di vincere ben 3 tappe, lasciando ai rivali le briciole. Anche Cavendish, pur vincitore di una frazione, può annoverarsi tra gli sconfitti di questa edizione del Giro d’Italia e cercherà sul traguardo di Treviso di invertire la rotta.

Il percorso della tappa 18 del Giro d’Italia: ecco chi sono i favoriti di giornata

Siamo arrivati al Giro d’Italia tappa 18. Si tratta di una tappa di 151 chilometri che non presenta alcuna difficoltà altimetrica, se non per i due GPM di quarta categoria presenti sul percorso. Il primo al chilometro 24 a Le Scale di Primolano e il secondo al chilometro 101 sul Muro di Ca’ del Poggio. A Valdobbiadene e Susegana i due sprint intermedi di giornata, che attribuiscono punti importanti per la lotta alla maglia ciclamino.

Il grande favorito di giornata è senza dubbio Arnaud Demare che però dovrà vedersela con velocisti “arrabbiati” e fortissimi. Mark Cavendish e Fernando Gaviria sono senza dubbio i più accreditati rivali del francese, ma occhio a Bauhaus e al nostro Alberto Dainese, già vincitore di una bella tappa. Tra tutte le tappe del Giro d’Italia questa è senza dubbio una delle più semplici, che servirà a far tirare un pò il fiato a tutti i big.

Come seguire la tappa numero 18 del Giro d’Italia 2022: diretta TV e streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo e del Giro d’Italia, ci sarà la possibilità di seguire Tappa 18 in diretta tv e in diretta video streaming. La diretta sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport a partire dalle ore 11.40 con passaggio su Rai 2 dalle 14.

In streaming invece basterà collegarsi su Raiplay. L’evento sarà trasmesso anche in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Dazn.

