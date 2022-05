Giro d’Italia tappa 8: percorso, favoriti, diretta TV e streaming

Giro d’Italia tappa 8. L’ottava tappa dell’edizione numero 105 del Giro d’Italia ha il percorso mosso e ondulato di una classica del nord Europa. Si parte e si arriva a Napoli. Pur non dovendo affrontare grosse difficoltà altimetriche pochi saranno i chilometri di pianura.

E’ presente un GPM al chilometro 118 sul Monte di Procida e due sprint intermedi al chilometro 37 a Lago Patria e al chilometro 115 a Bacoli. Il percorso si presta a diverse interpretazioni: probabile una lunga fuga con il gruppo che lascerà andare. Dopo due giorni di volate e prima della tappa del Blockhaus è probabile che le squadre si risparmino e lascino ai fuggitivi una chance per la vittoria di tappa.

Da tenere d’occhio la posizione di quei corridori veloci ma anche in grado di andare all’attacco. Biniam Girmay e Mathieu Van Der Poel potrebbero andare alla ricerca di punti per la ciclamino.

Ecco dove vedere Giro d’Italia tappa 8: cacciatori di tappa in agguato nel percorso di Napoli

Per tutti gli appassionati di ciclismo e del Giro d’Italia, ci sarà la possibilità di seguire Tappa 8 in diretta tv e in diretta video streaming. La diretta sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport a partire dalle ore 11.40 con passaggio su Rai 2 dalle 14.

In streaming invece basterà collegarsi su Raiplay. L’evento sarà trasmesso anche in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Dazn.

Segui tutto il meglio del ciclismo su DAZN, attiva ora