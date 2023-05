Dove vedere Giro d’Italia Tappa 6, Napoli-Napoli, tutte le info

Dove vedere Giro d’Italia Tappa 6, in programma oggi, giovedì 11 maggio. La sesta frazione Napoli-Napoli prevede un percorso di ben 162 chilometri. La partenza è prevista per le ore 12.55, mentre l’arrivo tra le 17 e le 17.30. La carovana rosa passerà per la Costiera Amalfitana e circumnavigherà il Vesuvio, superando la salita del Valico di Chiunzi, GPM di 2a categoria da 8,3 km al 6,3%. I corridori passeranno poi per Positano ed attraverseranno la Penisola Sorrentina, con la salita di 3a categoria di Picco Sant’Angelo (9 km al 4%). Seguirà un saliscendi che porterà poi al ciottolato delle vie di Napoli.

Per quel che riguarda i favoriti della vittoria di tappa, occhi puntati su Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Michael Matthews (Jayco AlUla) e Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

Dove vedere Giro d’Italia Tappa 6, diretta tv e info streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo ci sarà la possibilità di seguire la sesta frazione in diretta tv. Il Giro d’Italia sarà trasmesso in diretta in chiaro su RaiSportHD dalle ore 12.55 alle ore 14.00. Il collegamento si sposterà su Rai 2 dalle ore 14.00. Possibilità di seguire anche la diretta video streaming sulla piattaforma RaiPlay. L’evento sarà trasmesso anche su Eurosport 1 e in diretta video streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. Ricordiamo che in questi ultimi casi si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.