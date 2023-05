Dove vedere Giro d’Italia Tappa 8 in programma oggi, sabato 13 maggio. I corridori affronteranno la Terni-Fossombrone, frazione di 207 chilometri complessivi. La partenza è fissata alle ore 12, mentre l’arrivo intorno alle ore 17.10. Per quel che riguarda i favoriti occhi puntati su Diego Ulissi, Alberto Bettiol e Remco Evenepoel.

Quella odierna, sarà una delle frazioni più lunghe del Giro con gli ultimi 50km che presentano ben tre GPM. La prima salita sarà quella dei Cappuccini (2,8 km al 10% con punte del 19%), seguita da quella di Monte delle Cesane (7 km al 7,1% con punte del 18%). Si tornerà poi in pianura prima di riaffrontare la salita dei Cappuccini. A questo punto dallo scollinamento mancheranno soltanto 5,6 km, 4 di discesa e gli ultimi 1600 metri di pianura.

Dove vedere Giro d’Italia Tappa 8, diretta tv e info streaming

L’ottava frazione del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 11:00 alle 14:00 e in collegamento su Rai 2 dalle 14:00. La tappa verrà trasmessa anche su Eurosport 1 HD dalle 11:30. La diretta streaming video sarà invece disponibile su RaiPlay a partire dalle 11:00 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 11:30. Ricordiamo che in quest’ultimo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Non resta quindi che attendere la partenza della carovana per gustarsi tutte le emozioni della corsa rosa.