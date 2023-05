Il Covid piomba sul Giro d’Italia. Si ritira un corridore

Il Covid piomba sul Giro d’Italia che è alla prima delle tre settimane di corse. Infatti, è di pochi minuti fa la notizia che il corridore azzurro Filippo Ganna è stato costretto a ritirarsi a causa della positività al Covid. L’azzurro quindi non prenderà parte all’ottava frazione della corsa rosa in programma oggi con partenza alle ore 12. Cambiano così le strategia della sua squadra

Il Covid piomba sul Giro. Si ritira Filippo Ganna

Il corridore azzurro Filippo Ganna è risultato positivo al Covid. Lo stesso ha accusato sintomi lievi, simili all’influenza stando a quanto riportato dal team Ineos-Grenadiers. “Filippo ora si riposerà e recupererà completamente prima di riprendere il suo restante programma di gare del 2023”, fa sapere il suo team. Per il corridore si tratta della prima volta a livello di ritiri dalla corsa rosa. L’azzurro aveva partecipato, portandole a termine, all’edizione 2020 e 2022. Ganna era atteso nella corsa contro il tempo in programma per la giornata di domani, la Savigliano sul Rubicone-Cesena, cronometro di 35 km. Nella crono inaugurale di quest’edizione, l’azzurro aveva chiuso la prova al secondo posto. Non resta quindi che fare gli auguri di una pronta guarigione al corridore, sperando di rivederlo presto in sella alla sua bicicletta alla conquista di nuovi trofei.