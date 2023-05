Dove vedere Tappa 14, orari, favoriti, diretta tv

Dove vedere Tappa 14 del Giro d’Italia? Oggi si affronterà la 14esima frazione Cassano-Magnago, 194 chilometri di percorso con una sola salita impegnativa all’inizio della tappa. Si prevede un arrivo in volata della carovana rosa. La partenza della tappa è prevista per le 12.06, mentre l’arrivo è in programma tra le 16.58 e le 17.32.

Per quel che riguarda i favoriti della vittoria di tappa, occhi puntati su: Jonathan Milan, Michael Matthews, Fernando Gaviria, Pascal Ackermann e Mark Cavendish.

Dove vedere Tappa 14, tutte le info utili

Per gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi corridori, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv. La diretta in chiaro sarà dalle 11.20 su Raisport Hd con Aspettando il Giro e Prima Diretta. Seguirà il consueto passaggio su Rai Due dalle 14. Possibilità di seguire la corsa anche in diretta streaming video collegandosi sulla piattaforma Raiplay. La quattordicesima frazione sarà trasmessa anche su Eurosport 1, a partire dalle 11.45, e in diretta video streaming su Discovery Plus e Dazn. Ricordiamo che in quest’ultimo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Non resta quindi che attendere la partenza della tappa odierna per scoprire chi sarà il corridore che taglierà per primo il traguardo della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2023 giunto alla seconda settimana di corsa.