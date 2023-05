Il Covid ancora protagonista al Giro d’Italia: tutti i big ritirati

Non c’è pace per questo Giro d’Italia 2023, il Covid continua a mietere vittime in serie e la corsa verso l’ultima tappa di Roma si sta trasformando in una gara ad eliminazione. Anche oggi un big attesissimo ha dovuto alzare bandiera bianca per essere stato trovato positivo al Covid 19.

Si tratta di Domenico Pozzovivo, l’espertissimo scalatore lucano ha dovuto abbandonare questa sua partecipazione numero diciassette al Giro d’Italia per una positività al Covid. Pozzovivo aveva dichiarato alla vigilia di essere in buina condizione e che avrebbe fatto di tutto per mettersi in evidenza nelle tappe di montagne. Quest’anno aveva fatto intendere di non voler curare troppo la classifica generale ma che avrebbe preferito una vittoria di tappa e tornare ad alzare le braccia sotto il traguardo. Non è partito stamattina al via della tappa numero dieci poi vinta dopo una lunga fuga da Magnus Cort Nielsen.

Il Giro d’Italia funestato dal Covid: out Pozzovivo, Vlasov e anche Kung

Non bastavano i nomi di Filippo Ganna, Rigoberto Uran e Remco Evenepoel a scompaginare i programmi di questa edizione del Giro, altri big si sono uniti all’ecatombe di ritiri dovuta al Covid che sembra non voler abbandonare il ciclismo professionistico. A questi si sono uniti anche il sopra citato Domenico Pozzovivo che era una delle speranze in salita del ciclismo azzurro. Ma anche Vlasov, che della BORA era il capitano e che deve lasciare i galloni di leader a Kamna. Anche la Groupama perde uno dei suoi big col ritiro del cronoman Stefan Kung. Dal punto di vista organizzativo già annunciata la rinuncia al Gran San Bernardo per il maltempo.

Ecco tutti i corridori non partiti oggi:

Martijn Tusveld

Simone Petilli

Aleksander Vlasov

Mads Wurtz Schmid

Stefan Kung

Callum Scotson

Remco Evenepoel

Erik Bystrom

Domenico Pozzovivo

Oscar Riesebeek

Rogoberto Uran

Rein Taaramae