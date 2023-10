Giro d'Italia 2024 ecco il percorso! Subito salita e una partenza al contrario

Il Giro d'Italia 2024 svela il suo percorso tra alcune conferme e tantissime novità. Partenza dal nord Italia e subito impegni in salita per i corridori che dovranno affrontare questa nuova avventura in Rosa. Scopriamo tutte le tappe della prossima edizione

Il Giro d'Italia 2024 annuncia con largo anticipo il suo percorso. La corsa rosa raggiunge nella prossima stagione la sua edizione numero 107 e lo fa con una partenza insolita dal Piemonte. Certa la presenza del campione italiano a cronometro e vice campione del mondo di specialità Filippo Ganna (in foto). Subito un arrivo in salita epico e che evoca grandi imprese nella seconda tappa con partenza da San Francesco al Campo e arrivo al Santuario di Oropa.

Impossibile non pensare all'impresa di Marco Pantani durante il Giro d'Italia 1999. Il Pirata viene bloccato da un problema alla catena all'inizio della salita ed è costretto a una rimonta furiosa per riprendere i suoi avversari: rientrerà su Jalabert a 3 km dall'arrivo e vincerà la tappa in solitaria. Semplicemente epico.

Giro d'Italia 2024 un percorso adatto a tantissime interpretazioni diverse

Il Giro d'Italia 2024 racconta all'interno del suo percorso molte storie adatte a moltissime interpretazioni di gara. Saranno ben 6 le tappe di montagna e cinque di queste con arrivo in salita. Queste le salite che saranno arrivo di tappa:

Santuario di Oropa (tappa 2);

Cusano Mutri (tappa 10);

Livigno (tappa 15);

Santa Cristina Valgardena (tappa 16);

Passo Brocon (tappa 17).

Un Giro d'Italia che avrà nelle tantissime tappe mosse la sua prerogativa. Saranno infatti ben 8 le tappe classificate come "media montagna" in cui si potrà comunque provare ad attaccare anche in chiave classifica generale. Sei gli arrivi adatti agli sprinter e soltanto una cronometro di 31 chilometri con arrivo a Desenzano del Garda.

Giro d'Italia 2024, tutte le tappe del percorso