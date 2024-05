Giro d'Italia subito in salita, ad Oropa dopo 25 anni nel nome di Marco Pantani

Sabato 4 maggio 2025 scatta da Venaria Reale l'edizione numero 107 del Giro d'Italia e sarà subito grande spettacolo con la salita del Santuario di Oropa posta al traguardo della seconda tappa, venticinque anni dopo la grande impresa di Marco Pantani.

Il Giro d'Italia 2024 scatta sabato 4 maggio 2024 da Venaria Reale ed il giorno seguente è già spettacolo con l'arrivo al Santuario di Oropa nel nome di Marco Pantani. Venticinque anni fa infatti ci fu l'incredibile rimonta del Pirata sull'ascesa che porta al santuario. Un'impresa rimasta leggendaria all'interno delle grandi pagine della storia della corsa rosa. Una delle date più importanti dell'edizione numero 107 del Giro d'Italia.

Un salto di catena ai piedi dell'ultima salita sembrò compromettere irrimediabilmente tappa e corsa per il Pirata Pantani. Invece iniziò in quel momento una delle imprese più grandi della storia del ciclismo, una rimonta epica prima guidata dai compagni di squadra fermati ad aspettarlo e poi conclusa in solitaria. Quel Giro d'Italia sarà ricordato anche per la tappa di Oropa e l'impresa di Marco Pantani.

Il Giro d'Italia ad Oropa nel nome di Pantani: quella tappa nel 1999

Il Giro del 1999 sarà per sempre ricordato come una macchia indelebile nella storia del ciclismo e come l'inizio della fine del Pantani ciclista e poi del Pantani uomo. Prima però della tragica giornata di Madonna di Campiglio Pantani riuscì a regalare ai tanti tifosi che ogni giorno ne attendevano le gesta, a casa e in strada, una serie di imprese memorabili. Una di queste è certamente la rimonta nella salita verso Oropa. Ecco l'ordine di arrivo di quella tappa leggendaria:

pos. ciclista squadra abbuono tempo 1 PANTANI Marco Mercatone Uno - Bianchi 12″ 3:47:31 2 JALABERT Laurent O.N.C.E. - Deutsche Bank 8″ 0:21 3 SIMONI Gilberto Alessio - Ballan 4″ 0:35 4 GOTTI Ivan Polti 0:38 5 CLAVERO Daniel Vitalicio Seguros - Grupo Generali ,, 6 MICELI Nicola Liquigas-Pata 0:44 7 SAVOLDELLI Paolo Saeco - Cannondale 0:49 8 ZINTCHENKO Andrei Vitalicio Seguros - Grupo Generali 0:54 9 DE PAOLI Daniele Amica Chips - Costa de Almeria 0:56 10 REBELLIN Davide Polti 0:57

L'ultimo ad arrendersi fu il campione francese Jalabert che vide arrivare Pantani come un treno per poi rivederlo al traguardo. Il Pirata accumulò quasi 1 minuto di ritardo dalla testa del gruppo per un salto di catena. Ma nell'ascesa finale riuscì a superare uno ad uno tutti i suoi avversari che potettero soltanto provare ad affiancarsi prima di lasciarlo definitivamente scomparire dietro alle curva successiva.

VIDEO. Giro, ad Oropa l'impresa di Pantani