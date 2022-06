Tour de France startlist 2022: tutti i migliori al via della Grand Boucle

Il Tour de France 2022 ha quasi svelato la propria startlist e dopo una settimana dedicata ai campionati nazionali prenderà il via venerdì 1° Luglio dalla Danimarca. Praticamente tutti i migliori corridori del lotto saranno al via della Grand Boucle e in molti hanno addirittura preferito disertare le competizioni nazionali per il timore dell’emergenza covid e che questa potesse compromettere la partecipazione alla gara ciclistica più importante del mondo.

Saranno presenti i primi due classificati della scorsa stagione Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Per lo sloveno è aperta la caccia al tris consecutivo di vittorie al Tour, mentre l’olandese sarà la spalla di Primoz Roglic che tenterà di interrompere l’egemonia del connazionale. Non sarà invece al via l’ecuadoregno Richard Carapaz, l’anno scorso 3° a Parigi, reduce dal secondo posto al Giro d’Italia in cui ha un pò deluso facendosi battere da Jai Hindley.

Tour de France 2022, la startlist: ecco tutti i migliori corridori al via della corsa

UAE Team Emirates

Pogacar

Hirschi

Majka

McNulty

Soler

Jumbo-Visma

Roglic

Benoot

Kuss

Van Aert

Vingegaard

INEOS Grenadiers

Thomas

Ganna

Martinez

Pidcock

Yates A.

AG2R Citroen Team

O’Connor

Cosnefroy

Jungels

BORA – hansgrohe

Vlasov

Bennett S.

Kamna

Schachmann

Quick-Step Alpha Vinyl Team

Alaphilippe

Asgreen

Jakobsen

Movistar Team

Mas

Aramburu

Izagirre G.

Cofidis

Martin

Isagirre I.

Coquard

Lafay

Bahrain – Victorius

Caruso

Haig

Mohoric

Teuns

Groupama – FDJ

Gaudu

Kung

Pinot

Alpecin – Deceuninck

Van der Poel

Philipsen

Team DSM

Bardet

Dainese

Degenkolb

Intermarché – Wanty – Gobert Materiaux

Kristoff

Maintjes

Astana Qazaqstan Team

Lutsenko

Moscon

EF Education – Easy Post

Uran

Bettiol

Team Arkea – Samsic

Quintana

Barguil

Hofstetter

Lotto Soudal

Ewan

Gilbert

Kron

Wellens

Trek Segafredo

Pedersen

Ciccone

Mollema

Stuyven

TotalEnergies

Sagan

Latour

Vuillermoz

Israel Premier Tech

Fuglsang

Froome

Woods

Team BikeExchange

Matthews

Groenewegen

B&B Hotels – KTM

Bonnamour

Rolland

Grande attesa per Filippo Ganna. Il campione del mondo a cronometro è il favorito numero 1 per la crono inaugurale di Copenhagen e potrebbe indossare la prima maglia gialla di questa edizione del Tour de France.