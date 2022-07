Dove vedere tappa 21 Tour de France, diretta TV e streaming: l’apoteosi di Parigi

Ecco dove vedere la tappa 21 del Tour de France 2022. L’ultimo giorno del Tour è sempre un giorno di festa. La passerella finale sui Campi Elisi prima di una volata a ranghi completi, unico momento reale di una giornata speciale. E ci sarà lo champagne a fare da compagna di viaggio a chi saprà portare la maglia gialla fin sopra il gradino più alto del podio della capitale francese. Sono due i vincitori di questa spettacolare edizione del Tour. Jonas Vingegaard, l’ex mercante danese che ha saputo capitalizzare al massimo tutte le situazioni e una condizione fisica estrema. E Tadej Pogacar che nella sua irruenza e solitudine ha dato spettacolo su ogni tipo di terreno per tutta la durata del Tour de France.

Una corsa che verrà ricordata anche per la straordinaria forza del Team Jumbo Visma. Una corazzata gialla che ha lasciato le briciole agli avversari, trascinata da un Wout Van aert sempre più fenomeno mondiale di questo ciclismo moderno.

L’apoteosi dei Campi Elisi: ecco dove vedere la tappa 21 del Tour de France

Qui potrai vedere le gare del percorso 2022 del Tour de France in diretta Tv e streaming:

– Rai 2 e Rai Sport dalle ore 14 circa (palinsesto dettagliato da confermare;

– Eurosport 1 dalle ore 12:30, con una diretta integrale;

– Diretta streaming, gratis su Rai Play. per gli abbonati su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.

