Tour de France dove vedere tappa 11: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere la tappa 11 del Tour de France edizione 2022. Si tratta di una frazione contrassegnata da cinque stellette di difficoltà ed è da annoverarsi tra le tappe più dure di questa edizione, se non la più dura in assoluto. E’ una gara di circa 152 chilometri e dopo circa 50 chilometri perlopiù pianeggianti ci sarà la prima salitella di giornata. Il Lacets de Montvernier è contrassegnato come GPM di 2^ categoria, si tratta di una breve salita di 3 chilometri all’8% di pendenza. Ancora pianura e poi inizia la scalata del Col du Telegraphe (12 chilometri al 7%) e quella al Col du Galibier (18 km al 7%), teatro delle imprese nel 1998 dell’indimenticabile Marco Pantani.

Dopo una lunga discesa ci sarà l’ultima asperità di giornata. La salita finale del Col du Granon, 11 chilometri durissimi al 9% di pendenza media. Una salita che torna al Tour dopo 36 anni, quando nel 1986 ci fu la lotta tra i compagni di squadra Lemond e Hinault che portò il francese a perdere quella che sarà per lui l’ultima maglia gialla della sua carriera.

Dove vedere tappa 11 Tour de France: Pogacar nella leggenda del Col du Granon

Favorito d’obbligo è senz’altro Tadej Pogacar. Lo sloveno non ha fin qui perso un colpo e tutti si aspettano che possa nelle prossime tappe aumentare il suo vantaggio in classifica. Gli ostacoli tra lui e il suo terzo successo consecutivo al Tour si chiamano Vingegaard e Roglic coppia Jumbo, Thomas e Yates coppia INEOS e il duo francese Bardet e Gaudu. Occhio anche a Mas, forte in salita ma più staccato in classifica.

Qui potrai vedere le gare del percorso 2022 del Tour de France in diretta Tv e streaming:

– Rai 2 e Rai Sport dalle ore 14 circa (palinsesto dettagliato da confermare;

– Eurosport 1 dalle ore 12:30, con una diretta integrale;

– Diretta streaming, gratis su Rai Play. per gli abbonati su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Segui tutto il meglio del ciclismo su DAZN, attiva ora.

