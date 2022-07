Tour de France dove vedere tappa 13: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere la tappa 13 del Tour de France da Le Bourg d’Oisans a Saint-Etienne di circa 193 chilometri. Una tappa di respiro dopo il paio di tapponi alpini che hanno rivoluzionato la classifica di questo Tour de France. Si tratta di una frazione che potrebbe favorire delle fughe da lontano, considerando anche la grande stanchezza che aleggia all’interno del gruppo. Sono presenti tre GPM di categoria 2 e 3 che non rappresentano un’insidia insormontabile per corridori con spunto veloce e resistenza. Potrebbe essere una nuova occasione per Wout Van Aert, ma anche per corridori in cerca di riscatto come Matthews e Peter Sagan.

Resterà da vedere quanto le due frazioni alpine hanno inciso sulla condizione generale del gruppo che dovrà scegliere se tenere chiusa la corsa per poi favorire i suddetti corridori oppure lasciare andare la fuga e prendersi una giornata di riposo.

Tour de France tappa 13, dove vedere la corsa: fuga da lontano o volata ristretta?

Sarà in ogni caso un’altra tappa durissima come sempre è stato in questo Tour de France 2022.

Qui potrai vedere le gare del percorso 2022 del Tour de France in diretta Tv e streaming:

– Rai 2 e Rai Sport dalle ore 14 circa (palinsesto dettagliato da confermare;

– Eurosport 1 dalle ore 12:30, con una diretta integrale;

– Diretta streaming, gratis su Rai Play. per gli abbonati su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Segui tutto il meglio del ciclismo su DAZN, attiva ora.