Tour de France dove vedere tappa 17: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere la tappa 17 del Tour de France 2022. Saranno i Pirenei che decideranno questa edizione della Grand Boucle con tappe che arriveranno su traguardi storici come quella di oggi. partenza da Saint Gaudens e arrivo in salita a Peyragudes dopo otto chilometri all’8%. In mezzo a questi brevi 130 chilometri tantissima salita: il Col d’Aspin (12km al 6,5%), l’Hourquette d’Ancizan (8km al 5%) e il Col de Val Louron-Azet (11km al 6,8%). Tappa breve e salite lunghe da affrontare ad alta velocità, tutto questo sotto il sole cocente dei Pirenei di Luglio.

Il mix per vedere grandissimo spettacolo c’è tutto, come nel 2017 quando un grandissimo Fabio Aru riuscì a strappare la maglia gialla a Chris Froome dopo averlo già staccato a la Planche des Belles Filles qualche giorno prima.

Dove vedere tappa 17 Tour de France 2022: in quota sui Pirenei

Qui potrai vedere le gare del percorso 2022 del Tour de France in diretta Tv e streaming:

– Rai 2 e Rai Sport dalle ore 14 circa (palinsesto dettagliato da confermare;

– Eurosport 1 dalle ore 12:30, con una diretta integrale;

– Diretta streaming, gratis su Rai Play. per gli abbonati su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Segui tutto il meglio del ciclismo su DAZN, attiva ora.

La lotta per la maglia gialla si deciderà sui Pirenei