Tour de France, Tappa 4, favoriti, diretta tv e info streaming

Tour de France, Tappa 4 in programma domani, martedì 5 luglio. Dopo il giorno di riposo, i corridori affronteranno la Dunkerque – Calais, frazione di 171,5km. Si torna così in Francia, dopo le prime tre tappe in terra danese. La partenza è fissata per le ore 13:15, mentre l’arrivo è previsto tra le ore 17.14 e le ore 17.35.

Per la vittoria di tappa, occhi puntati su: Wout Van Aert, Mathieu Van der Poel, Jasper Stuyven e Thomas Pidcock, Kasper Asgreen, Maximilian Schachmann, Dylan Van Baarle,

Tour de France, il percorso della Tappa 4

La quarta frazione sarà ricca di saliscendi con ben sei Gpm di quarta categoria. I corridori affronteranno l’ultimo, posto a 10km dal traguardo, la Cote du Cop Blanc-Nez (900 metri al 7,5%). L’arrivo sarà invece in pianura.

Tour, diretta tv integrale e in chiaro e info streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv? La risposta è sì. Infatti, sarà a disposizione la diretta integrale su Eurosport 1, mentre la diretta streaming video sarà a disposizione sulle piattaforme: Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus. La quarta tappa verrà trasmessa anche in diretta in chiaro a partire dalle 14.45 su Rai Due. In diretta streaming invece sarà necessario collegarsi sulla piattaforma Raiplay.