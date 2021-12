Consigli Fantacalcio 18esima giornata: chi schierare e chi no

Quest’oggi alle 18.30 avrà inizio la diciottesima giornata della Serie A 2021-2022 con il match in programma allo Stadio Olimpico tra la Lazio ed il Genoa. Per i fantallenatori di tutta Italia è tempo di inserire la formazione e magari iniziare anche a fare qualche bilancio in vista dell’asta di riparazione di inizio febbraio. Da questo fine settimana potrebbe infatti dipendere il destino di una stagione, tra chi è in lotta per l’ambitissimo primo posto e chi invece spera solo di non finire ultimo. Ecco dunque i miei consigli su schierare e chi no per questa giornata di Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio 18esima giornata: tre da schierare

Tra i calciatori da schierare in questa 18esima giornata c’è sicuramente il nome di Mattia Zaccagni. Dopo un’inizio stentato, a causa di qualche infortunio che non gli ha permesso di rendere al meglio, il trequartista di Cesena sta lentamente prendendo per mano il centrocampo laziale. Nell’ultimo incontro (perso per 2 a 1 contro il Sassuolo) ha segnato la sua prima rete con i biancocelesti ed è destinato a ripetersi oggi pomeriggio con il Genoa di Shevcenko (che ha registrato appena un gol fatto e 10 subiti finora).

Un altro giocatore desideroso di far bene è Denzel Dumfries. Arrivato all’Inter in estate con la pesante eredità di Achraf Hakimi sulle spalle ha vissuto un avvio di stagione con più bassi che alti. Nelle ultime uscite, però, è riuscito a mostrare il suo potenziale, e il gol siglato lo scorso 4 dicembre alla Roma ne è la testimonianza. Questa giornata, con una Salernitana in bilico tra Serie A ed esclusione, ha una grande occasione per portare qualche bonus nelle case dei suoi fantallenatori.

La vera sorpresa di queste prime diciotto giornate della Serie A 21-22 è l’Empoli. Il principale artefice di questo inaspettato cammino positivo dei toscani è Andrea Pinamonti. L’attaccante, classe 99′, sta vivendo un momento di grazia, con ben sei reti segnate finora in campionato. Questa domenica alle 15 la sua squadra sarà impegnata a La Spezia, in quello che in teoria sarebbe dovuto essere uno scontro salvezza, ma che per l’Empoli certamente non lo sarà più. Per continuare a sognare un posto in Europa (o anche per godersi una stagione nella massima serie in tranquillità) i toscani hanno bisogno di una vittoria, che potrebbe portare la firma proprio di Pinamonti. Da schierare senza alcun timore.

Consigli Fantacalcio 18esima giornata: tre da evitare

Tra i calciatori da non schierare in questa giornata (a causa di uno scarso rendimento o di una sfida proibitiva per loro) c’è Bryan Cristante. La sua Roma si presenta al Gewiss Stadium di Bergamo con la speranza di non sfigurare di fronte ad un avversario in forma smagliante. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è in una striscia positiva di 10 risultati utili (ultima sconfitta il 3 ottobre contro il Milan) e si presenta come favorita in questa sfida. A farne le spese potrebbe essere proprio Cristante, chiamato a fermare assieme ai suoi compagni le avanzate bergamasche.

Uno dei giocatori che sta rendendo certamente al sotto delle aspettative è Roberto Soriano. Il centrocampista italiano (con anche la cittadinanza tedesca) ha collezionato finora ben due cartellini rossi, tre gialli e zero gol all’attivo in questa stagione. Rappresenta una delle più grandi delusioni ricevute dai fantallenatori d’Italia, che stanno già pensando ad un suo rimpiazzo a febbraio. Domani alle 18 il Bologna se la vedrà in casa con la Juventus di Max Allegri, chiamata a vincere per rimanere in corsa per il treno Champions. Si potrebbe registrare una nuova brutta prestazione da parte di Soriano, che è dunque da evitare.

Nella lista di nomi da evitare nella diciottesima giornata di Fantacalcio figura anche Mario Rui. Il terzino del Napoli quest’anno, oltre alla titolarità ha garantito ben poco, fornendo appena due assist. In realtà, il calciatore portoghese non è mai stato particolarmente avvezzo ai bonus, avendo siglato solo sei gol in tutta la sua carriera (350 partite giocate). L’occasione per firmare la settima rete sicuramente ci sarà, ma non domenica sera quando gli azzurri scenderanno in campo a San Siro contro il Milan, partita in cui potrebbe risultare l’uomo più in difficoltà nel reparto difensivo napoletano.