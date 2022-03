Paulo Dybala preoccupa il Fantacalcio: che fare col 10 bianconero?

La notizia del mancato accordo tra Paulo Dybala e la Juventus irrompe come un fulmine sul cielo della Serie A e scuote anche il Fantacalcio. In molti si staranno chiedendo in questo momento quale sarà il futuro del fantasista bianconero che ritrovandosi fuori dal futuro della Juventus potrebbe risentirne nell’impiego di queste ultime giornate.

La presenza in campo dal 1° minuto ieri contro la Salernitana potrebbe rappresentare più che un indizio sull’utilizzo che ha in serbo per lui mister Massimiliano Allegri. Potrebbe però pesare su questa decisione la necessità del tecnico livornese di non rischiare contemporaneamente Vlahovic e Morata. I due attaccanti infatti risultavano diffidati e a rischio squalifica contro l’Inter.

Dybala Fantacalcio: che fare con il calciatore argentino?

Le parole di Allegri in questi giorni hanno cozzato un pò con quelle della società. Il tecnico bianconero ha più volte ribadito quanto Dybala sia importante per la Juventus e quanto sia cresciuto in questi anni sotto la sua guida. L’impressione è quella che a prescindere dal mancato rinnovo Dybala possa ancora essere un titolare della Juve.

La domanda da farsi in realtà è quella sulla tenuta fisica del giocatore. Argomento discusso anche in fase di trattativa per il rinnovo e fattore fondamentale della rottura Juve-Dybala.

Il nostro consiglio per le ultime giornate è quello di puntare sulla sincerità di Allegri che ritiene Dybala un elemento importante. Anzi, Dybala potrebbe addirittura diventare un valore aggiunto di queste ultime giornate di Fantacalcio.