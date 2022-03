Consigli Fantacalcio 30^ Giornata di Serie A: ecco chi schierare

Torna la consueta rubrica dei Consigli Fantacalcio, andiamo a vedere chi schierare e chi no per la 30^ giornata di Serie A. Tante sfide interessanti e tanti calciatori che potrebbero portare dei bonus.

I due calciatori più attesi di questo fine settimana sono sicuramente il napoletano Osimhen e il bianconero Dusan Vlahovic. Il primo contro l’Udinese potrebbe continuare a segnare. Il serbo dovrebbe ritrovare la via del gol contro il fanalino di coda Salernitana e per dimenticare la disfatta di Champions League.

Consigli Fantacalcio 30^ giornata: ecco tutte le sfide

SASSUOLO-SPEZIA

Partita che promette gol e spettacolo tra due squadre che giocano a calcio in modo offensivo.

Da schierare: Frattesi, Scamacca (Sassuolo), Bastoni (Spezia)

Da non schierare: Muldur (Sassuolo) Provedel (Spezia)

GENOA-TORINO

Le due squadre sono in un buon momento nonostante manchi da tempo la vittorie. Difese top, attacchi dalle polveri bagnate.

Da schierare: Sirigu (Genoa), Berisha e Bremer (Torino)

Da non schierare: Yeboah (Genoa), Brekalo (Torino)

NAPOLI-UDINESE

Partenopei al top e lanciatissimi, molto dura al Maradona per i friulani.

Da schierare: Ruiz, Zielinski, Osimhen (Napoli)

Da non schierare: Silvestri, Mari’, Walace (Udinese)

INTER-FIORENTINA

Gara apertissima tra due squadre non al top. Il consiglio è di schierare gli irrinunciabili ed evitare le possibili sorprese.

CAGLIARI-MILAN

Altra gara di difficile interpretazione. Il Milan insegue lo Scudetto, il Cagliari i punti salvezza. Scommetterei su Cragno che potrebbe portare un super voto.

Da schierare: Cragno (Cagliari)

Da non schierare: Bellanova (Cagliari)

VENEZIA-SAMPDORIA

Gara delicatissima in cui potrebbe prevalere la paura di perdere e le difese avere la meglio sui reparti offensivi.

Da schierare: Caldara (Venezia), Yoshida (Sampdoria)

Da non schierare: Quagliarella (Sampdoria)

EMPOLI-VERONA

Gara da tripla con i toscano che inseguono la prima vittoria e il Verona che cercherà di esprimere il consueto calcio offensivo.

Da schierare: Zurkowski, Bajrami ( Empoli) Barak, Simeone (Verona)

Da non schierare: Vicario (Empoli)

JUVENTUS-SALERNITANA

La Juventus è reduce dall’eliminazione dalla Champions e vorrà riscattarsi cosi come il suo bomber Vlahovic. Per la Salernitana serve un’impresa anche se la squadra campana è in netta ripresa e può fare lo scherzo.

Da schierare: Vlahovic, Szczesny (Juventus)

Da non schierare: Fazio, Radovanovic (Salernitana)

ROMA-LAZIO

Derby della capitale da 1X2 e spettacolo garantito. Consigliamo tutti i calciatori offensivi delle due squadre. Meglio evitare i portieri e i calciatori delle due difese. Il ritmo alto potrebbe provocare cartellini e malus.

BOLOGNA-ATALANTA

I bergamaschi sono reduci dall’impegno in Europa League e potrebbero risentirne in campionato. Il Bologna cerca punti per ufficializzare la salvezza e guardare anche più su.

Da schierare: Hickey, Arnautovic (Bologna) Pasalic (Atalanta)

Da non schierare: Medel (Bologna)

Termina qui la carrellata dei Consigli Fantacalcio, chi schierare e chi no in questa giornata di Serie A.