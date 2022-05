Consigli Fantacalcio 37° giornata Serie A: ecco chi schierare

Torna il Campionato di Serie A e tornano i consigli Fantacalcio per la 37° giornata. Vedremo suddivisi per ruolo quei giocatori che vanno schierati e quelli da evitare di rischiare. Occhio alle possibili sorprese e ai tanti ballottaggi nelle probabili formazioni di Serie A del prossimo turno.

Verona-Torino e Bologna-Sassuolo potrebbero essere match veramente interessanti. Tutte e quattro le squadre coinvolte non hanno più niente da chiedere ai rispettivi campionati e potrebbero dar vita a degli incontri senza frenesia tattica e con molte segnature.

Serie A, i consigli al Fantacalcio per i portieri

Da schierare Rui Patricio. La fase difensiva della Roma è molto solida e il Venezia potrebbe veramente fare fatica in questo match. Anche Silvestri dell’Udinese rappresenta una garanzia in una sfida tra due squadre che potrebbero anche scegliere di non farsi male.

Da schierare: Rui Patricio, Silvestri

Da non schierare: Consigli

Consigli Fantacalcio, difensori prossima giornata: goleador o voti sicuri?

Pablo Marì è da schierare soprattutto se si cerca un centrale di sicura votazione. Di Lorenzo del napoli potrebbe ben figurare in un match ad alto contenuto agonistico. La sorpresa di giornata potrebbe essere Ruggeri della Salernitana schierarto quinto di centrocampo.

Da schierare: Pablo Marì, Di Lorenzo, Ruggeri

Da non schierare: Ostigard

Consigli Fantacalcio Serie A 37° giornata: i centrocampisti col vizio del bonus

In una sfida aperta e senza tatticismi è da schierare Frattesi che potrebbe tornare al bonus. Frank Kessie è da schierare anche alla luce della possibilità che calci un rigore che manca al Milan da molto tempo. La Fiorentina dovrà stare attenta alla verve di Sabiri, possibile sorpresa di giornata.

Da schierare: Frattesi, Sabiri, Kessiè

Da non schierare: Rabiot

Gli attaccanti da schierare al fantacalcio: i bomber implacabili

Impossibile rinunciare alla fantasia di Caprari in Verona – Torino: il folletto gialloblù può portare reti e assist alla causa. Sempre nello stesso match il gallo Belotti è un’ottima opzione. Probabile sorpresa di giornata Verdi, apparso in grande forma e che può far male sui piazzati.

Da schierare: Caprari, Belotti, Verdi

Da non schierare: Henry

La formazione ideale al Fantacalcio per la prossima giornata di Serie A

Formazione schierata con il 4-3-3 sistema di gioco classic del Fantacalcio:

P- Rui Patricio (Roma)

D- Di Lorenzo (Napoli)

D- Ruggeri (Salernitana)

D- Marì (Udinese)

D- Soumaoro (Bologna)

C- Frattesi (Sassuolo)

C- Kessie (Milan)

C- Sabiri (Sampdoria)

A- Verdi (Salernitana)

A- Belotti (Torino)

A- Caprari (Verona)