Consigli Fantacalcio 2022/2023: ecco i difensori su cui puntare all’asta

L’asta del Fantacalcio si avvicina anche per la stagione 2022/2023, ecco i consigli su chi acquistare tra i difensori della serie A. Il reparto difensivo è molto importante perchè può portare quei bonus che in determinate circostanze possono essere fondamentali per la vittoria di un incontro. Inoltre con l’introduzione del modificatore di difesa avere dei difensori che garantiscano un rendimento buono e costante in termini di voto aumenta notevolmente la possibilità di raggiungere con costanza questo bonus aggiuntivo determinante.

Andiamo a vedere una carrellata di consigli per i difensori per affrontare al meglio l’asta di questa nuova stagione di Fantacalcio.

Fantacalcio ecco i difensori TOP da prendere assolutamente

Ecco una lista di difensori che garantiscono un rendimento di assoluto livello e che probabilmente all’interno di un’asta andranno via ad un costo abbastanza elevato:

BREMER (dc): il difensore brasiliano è passato alla Juventus anche per la sua capacità di poter andare a segnare gol importanti da palla da fermo. Garantisce un rendimento in termini di voto assoluto.

BONUCCI (dc): è l’altro centrale bianconero e anche lui porterà sicuramente diversi bonus. Ha un rendimento meno costante e può saltare più gare, ma resta sempre una scelta di livello alto.

SKRINIAR (dc): se non verrà ceduto rappresenta il vero top player dell’Inter in fase difensiva. Forte come media voto e può portare molti bonus. Inzaghi difficilmente si priva di lui, quindi garantisce tantissime presenze.

TOMORI (dc): rendimento molto alto e pochi malus per il difensore centrale del Milan. Ottimo in chiave modificatore difesa, porta meno bunus dei sopra citati calciatori.

KALULU (dc/dd): gioca meno gare di Tomori ma oltre ad avere spesso un voto buono riesce a portare anche diversi bonus. Il doppio ruolo lo rendono ottimo in chiave Mantra.

ROMAGNOLI (dc): l’ex rossonero è tornato a casa. Con Sarri può maturare definitivamente e portare bonus da calci piazzati. Potrebbe risentire del gioco offensivo laziale ma resta una primissima scelta.

HERNANDEZ (ds): il terzino rossonero fa l’ala e garantisce tantissimi bonus. A volte incappa in giornate negative ma è un rischio che vale la pena di correre.

CUADRADO (dd): il jolly bianconero può giocare anche ala e attaccante esterno. Porta bonus ed è sempre uno dei migliori della Juventus, perfetto per il Mantra.

DUMFRIES (dd): anche per lui vale il discorso fatto per Skriniar. Se lo scorso anno poteva essere una sorpresa questa stagione sarà una solida realtà.

UDOGIE (ds): l’esterno friulano deve confermarsi dopo il grande campionato dello scorso anno. Quest’anno può consacrarsi definitivamente come uno dei migliori calciatori del campionato.

Le sorprese possibili della prossima stagione di Fantacalcio

Oltre ai nomi citati sopra che dovrebbero rappresentare una base per la difesa della prossima stagione, andiamo a vedere chi potrebbe costare il giusto pur garantendo un rendimento molto affidabile, come abbiamo già fatto anche per i consigli dei portieri da prendere al fantacalcio. Tra i difensori centrali da tenere in considerazione Caldara (Spezia), Erlic (Sassuolo) e Ranocchia (Monza) che hanno tutti e tre caratteristiche simili, cioè di andare a saltare con efficacia nell’area avversaria portando bonus.

Occhio anche a Vasquez (Cremonese) e Tuia (Lecce) che invece garantiscono un rendimento molto affidabile. Per chi gioca al Mantra consigliamo i terzini destri Birindelli (Monza) e Soppy (Udinese) che potrebbero essere vere e proprie sorprese nelle loro rispettive squadre. A sinistra invece Cambiaso potrebbe fare molto bene a Bologna e Valeri (Cremonese) ha il piede molto caldo e potrebbe garantire punti aggiuntivi.