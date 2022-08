Consigli Fantacalcio 2022/2023, ecco i portieri su cui puntare all’asta

Il Campionato di Fantacalcio 2022/2023 è alle porte ed ecco una lista di consigli per i portieri su cui puntare per la prossima stagione. Il ruolo del portiere è sempre più determinante all’interno di una stagione di Fantacalcio. Non soltanto per gli eventuali bonus (pochi, di solito) o malus che può portare, ma anche per quanto può influire sul modificatore difesa e sull’eventuale bonus per porta inviolata. Assoluto dominatore della stagione appena conclusa è stato senza dubbio Mike Maignan del Milan. Il portiere dei campioni d’Italia è risultato il migliore in tutte le graduatorie possibili: è il portiere con una media voto più alta e con la fanta-media voto migliore. Detiene anche il primato nella classifica dell’inviolabilità della porta con ben 18 clean sheet stagionali.

Alcune delle sorprese potrebbero essere Vicario dell’Empoli soprattutto se si gioca in una lega in cui il voto del portiere influisce sul modificatore difesa, l’estremo difensore empolese è risultato essere uno dei migliori in stagione. Se invece si cerca un portiere con una buona propensione all’inviolabilità si potrebbe pensare a Skorupski del Bologna, che non ha mezze misure, o prende molti gol o non ne prende nessuno. Altri due nomi interessanti e a buon prezzo potrebbero essere Montipò del Verona e Provedel passato alla Lazio.

Consigli Fantacalcio Portieri: le statistiche della passata stagione

MIGLIOR MEDIA VOTO:

Maignan (Milan) 6.39 Provedel (Spezia -> Lazio) 6.35 Vicario (Empoli) 6.35 Montipò (Verona) 6.33 Silvestri (Udinese) 6.32

MIGLIOR FANTA-MEDIA VOTO:

Maignan (Milan) 5.71 Szczesny (Juventus) 5.56 Handanovic (Inter) 5.29 Rui Patricio (Roma) 5.06 Montipò (Verona) 4.94

MAGGIOR NUMERO CLEAN SHEET:

Maignan (Milan) 18 Handanovic (Inter) 15 Rui Patricio (Roma) 15 Szczesny (Juventus) 13 Skorupski (Bologna) 12

E’ indubbio che puntare su Maignan può sembrare una sicurezza, il nostro consiglio per la prossima stagione è Rui Patricio della Roma come portiere top. La Roma di Mourinho ha un’identità ben precisa e prende pochi gol. Come possibile sorpresa non è da sottovalutare Wladimiro Falcone del Lecce che lo scorso anno in 10 presenze ha fatto vedere ottime cose e una media voto di 6,65. Questi in conclusione sono i consigli per i portiere per il prossimo Fantacalcio.