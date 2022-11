Consigli Fantacalcio: 5 attaccanti che si rilanceranno

Il Campionato di Serie A affronta l’ultima settimana prima della sosta per i Mondiali ed ecco alcuni consigli per il Fantacalcio su quali attaccanti conviene tenere nonostante fino ad ora abbiano deluso. Una stagione atipica che ha provocato moltissimi infortuni rallentando il rendimento di molti campioni. Alcuni pagati a peso d’oro durante le aste iniziali e altri invece presi in saldo, ma tutti con il comune denominatore di un rendimento al di sotto delle aspettative. Vediamo quindi quali sono i 5 attaccanti che conviene tenere in rosa nonostante la delusione per il loro campionato fino a questo momento. Una serie di consigli per il vostro Fantacalcio che potrebbero permettervi di non mordervi le mani dopo aver liberato alcuni calciatori che potrebbero però rinascere nella seconda metà di stagione.

Consigli Fantacalcio: ecco chi sono gli attaccanti su cui continuare a puntare

LUKAKU: il bomber nerazzurro è arrivato come una certezza assoluta ed è stato pagato tantissimo in tutte le aste. Purtroppo due infortuni consecutivi non gli hanno permesso di ripagare in campo la tanta fiducia di molti fantallenatori. Questi potrebbero pensare di recuperare il valore investito per andare alla ricerca di nuovi innesti. Il consiglio è quello di continuare a puntare forte sul gigante belga che si riprenderà e farà una seconda parte di stagione super.

JOVIC: i tifosi della Fiorentina possono stare tranquilli. Il serbo è attaccante di grandissimo valore. Una volta tolta di dosso la ruggine delle due ultime stagioni al Real comincerà a segnare con costanza. Il periodo non facilissimo della squadra non l’ha aiutato nell’inserimento. Alla ripresa del campionato i viola potranno contare sui suoi gol e anche tutti quei fantallenatori che hanno puntato sull’ex attaccante del Lipsia.

i tifosi della Fiorentina possono stare tranquilli. Il serbo è attaccante di grandissimo valore. Una volta tolta di dosso la ruggine delle due ultime stagioni al Real comincerà a segnare con costanza. Il periodo non facilissimo della squadra non l’ha aiutato nell’inserimento. Alla ripresa del campionato i viola potranno contare sui suoi gol e anche tutti quei fantallenatori che hanno puntato sull’ex attaccante del Lipsia. PINAMONTI: una delle caratteristiche del centravanti del Sassuolo è indubbiamente quella di non essere un bomber da 20 reti. Ma come già successo lo scorso anno a Empoli il girone di ritorno è il suo terreno di conquista e c’è da scommettere che anche quest’anno saprà raggiungere la quota gol per la quale è stato ingaggiato da molti tecnici del Fantacalcio.

una delle caratteristiche del centravanti del Sassuolo è indubbiamente quella di non essere un bomber da 20 reti. Ma come già successo lo scorso anno a Empoli il girone di ritorno è il suo terreno di conquista e c’è da scommettere che anche quest’anno saprà raggiungere la quota gol per la quale è stato ingaggiato da molti tecnici del Fantacalcio. ZAPATA: per la punta colombiana dell’Atalanta vale un pò lo stesso discorso fatto per Lukaku. Inoltre il suo contributo sembra un pò oscurato dall’esplosione di Lookman, ma Zapata è attaccante di grandissimo valore e quando gli infortuni lo lasceranno in pace tornerà a fare quello in cui riesce meglio e cioè segnare valanghe di reti. Assolutamente da non cedere, saprà riconquistare tutti.

CAPUTO: l’espertissimo attaccante doriano sembra aver perso la verve realizzativa confuso da soluzioni tattiche poco chiare e dal peso di tutto l’attacco da sostenere. Ma ha esperienza da vendere, determinazione e voglia di dimostrare di essere ancora una calciatore di alto livello. Il riscatto di Caputo è un fattore su cui puntare nella seconda parte del campionato.

Questi sono i nostri consigli per il Fantacalcio relativamente agli attaccanti su cui conviene assolutamente continuare a credere.