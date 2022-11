Consigli fantacalcio Serie A: ecco chi schierare per la giornata numero 13

Torna la rubrica dei consigli per il Fantacalcio, ecco chi sono i calciatori che dovrete assolutamente schierare nella giornata del Campionato di Serie A numero 13. Una giornata di difficile interpretazione perché presenta una serie di scontri diretti che renderanno le scelte dei fantallenatori veramente difficoltose. Le gare in questione sono Atalanta-Napoli, Juventus-Inter e l’attesissimo derby della capitale Roma-Lazio. Una stracittadina romana che molto probabilmente dovrà fare a meno dei due calciatori più attesi: Ciro Immobile e Paulo Dybala infatti difficilmente saranno in campo contemporaneamente, col secondo sicuro assente e il primo che proverà fino all’ultimo a recuperare.

Consigli Fantacalcio: i portieri da schierare

Viste le gare in programma non è da escludere di poter puntare su uno dei portieri impegnati nei tre scontri diretti di alta classifica, augurandosi gare bloccate e con pochi gol. Le difficoltà a segnare di Cremonese e Lecce impongono di poter puntare su Silvestri e Sepe.

Da schierare: Sepe (Salernitana), Silvestri (Udinese)

Da non schierare: Dragowski (Spezia)

I difensori bomber e quelli dal sicuro rendimento

Fin qui non ha ancora brillato ma potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro ecco perché conviene puntare su Theo Hernandez. Stesso discorso anche per Udogie che cerca riscatto contro il Lecce. Certi match a volte li sblocca un difensore, occhio al rientrante Bremer che vuol regalare una gioia ad Allegri.

Da schierare: Hernandez (Milan), Udogie (Udinese), Bremer (Juventus)

Da non schierare: Demiral (Atalanta)



Consigli fantacalcio: i centrocampisti da schierare assolutamente

Per adesso una grande stagione ed assolutamente il caso di continuare ad insistere su Brahim Diaz soprattutto se verrà schierato titolare vincendo il ballottaggio con De Ketelaere. Lo scozzese è “on fire” e quindi conviene schierarlo ancora, Ferguson del Bologna può fare benissimo contro il Toro. La Samp ha bisogno di punti e soprattutto del miglior Sabiri, da schierare contro la Fiorentina.

Da schierare: Diaz (Milan), Ferguson (Bologna), Sabiri (Sampdoria)

Da non schierare: Strefezza (Lecce)

I bomber implacabili e quelli di manovra

Leao potrebbe riscattarsi dopo la brutta gara contro il Torino e lo Spezia in casa non sembra un avversario insormontabile per il Milan. L’anno scorso è stato uno dei migliori, quest’anno sta faticando ma merita comunque una chance da grande ex Gianluca Caprari. Il pistolero vuol continuare a sparare e nel match salvezza contro la Cremonese la Salernitana cerca i gol di Piatek.

Da schierare: Leao (Milan), Piatek (Salernitana), Caprari (Monza)

Da non schierare: Jovic (Fiorentina)

Consigli Fantacalcio: gli undici per la giornata numero 13

Formazione schierata con il 4-3-3 per il sistema di gioco classico del Fantacalcio:

1 Silvestri

2 Udogie

3 Hernandez

4 Ismajli

5 Bremer

6 Ferguson

7 Diaz

8 Sabiri

9 Piatek

10 Caprari

11 Leao