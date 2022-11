Fantacalcio: TOP e FLOP della giornata numero 13

La giornata di campionato numero 13 ha regalato numerosi spunti per tutti i fantallenatori, andiamo a vedere chi sono i TOP e i FLOP dell’ultimo turno di Fantacalcio appena concluso. Una giornata di campionato che ha regalato la vittoria della Juventus sull’Inter con un giovane centrocampista come Fagioli che si è messo particolarmente in luce andando a segnare il gol del definitivo 2-0. Croce e delizia Olivier Giraud che oltre a segnare la rete decisiva in Milan-Spezia 2-1 si è anche fatto espellere e dovrà così saltare la gara contro la Cremonese che prometteva dei bonus per il bomber francese dei rossoneri.

Fantacalcio: i TOP della giornata numero 13

PORTIERI

Sepe (Salernitana) 7,5: para due rigore ma ne vale soltanto uno. Subisce due gol in cui è incolpevole. Un grande pomeriggio.

Di Gregorio (Monza) 6,5: mantiene inviolata la sua porta con efficacia e tranquillità.

Szczesny (Juventus) 6,5: se la sua è la difesa meno battuta del campionato il merito è anche suo.

DIFENSORI

Milenkovic (Fiorentina) 10: gol di testa da corner come ai bei tempi, un valore aggiunto e ritrovato.

Posch (Bologna) 10: due partite di fila e due bonus, questa volta un gol che vale tantissimo.

Carlos Augusto (Monza) 9,5: peccato per l’ammonizione, ma sono bonus pesantissimi.

CENTROCAMPISTI:

Bonaventura (Fiorentina) 10: il vecchio Jack non delude e continua a portare bonus preziosi.

Fagioli (Juventus) 10: quei pochi che avranno creduto in lui adesso si fregano le mani.

Felipe Anderson (Lazio) 10: un gol che vale il derby e non fa rimpiangere Immobile.



ATTACCANTI:

Osimhen (Napoli) 11,5: gol e assist e vetta della classifica dei cannonieri.

Colombo (Lecce) 10: un gol che vale un punto prezioso per il suo Lecce.

Okereke (Cremonese) 10: il velocista di Alvini non delude i fantallenatori.

Fantacalcio: i FLOP della giornata numero 13

PORTIERI:

Carnesecchi (Cremonese) 3: fa rimpiangere Radu, non è ancora al top dopo l’infortunio patito.

Milinkovic-Savic (Torino) 3,5: due gol e un cartellino giallo sul groppone per la disperazione di molti.

Audero (Sampdoria) 4: fa quel che può in questa Samp, in molti si sono già pentiti del suo acquisto.

DIFENSORI:

Magnani (Verona) 3,5: si fa espellere e il Verona crolla.

Demiral (Atalanta) 4,5: Osimhen lo fa diventare matto e lui non prende mai le misure.

Fazio (Salernitana) 4,5: graziato addirittura da un secondo giallo che poteva starci.

CENTROCAMPISTI:

Fazzini (Empoli) 4,5: è giovane e si rifarà, per lui però un pomeriggio di sofferenza.

Arslan (Udinese) 5: sembra sempre sul punto di sbocciare invece delude ancora.

Frattesi (Sassuolo) 5: tutti si aspettano molto da lui, lui delude tutti.

ATTACCANTI:

Hojlund (Atalanta) 4,5: si mangia il vantaggio, poi nervosissimo sparisce.

Nzola (Spezia) 4,5: serata di vacanza a san Siro e si fa pure ammonire.

Barrow (Bologna) 5: una nota stonata in un Bologna che funziona.

Questi i top e i flop della giornata di fantacalcio numero 13. Ma neanche il tempo di godersi una vittoria che i consigli per la giornata di fantacalcio numero 14 sono già disponibili.