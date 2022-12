Fantacalcio, le sorprese di questa prima parte di stagione

Il campionato si è fermato per lasciar spazio ai Mondiali di Qatar 2022, vediamo però quali sono state le sorprese per il fantacalcio di questa prima parte di stagione. Una prima parte che si è chiusa con un Napoli scintillante e lanciatissimo verso la conquista del titolo di Campione d’Inverno. Al suo inseguimento i campioni d’Italia del Milan che ancora non sono riusciti a trovare una continuità che possa valere il bis tricolore. Occhio però alla Juventus di Massimiliano Allegri che tra turbolenze societarie e un inizio di stagione horror sta lentamente recuperando ed è già al terzo posto della graduatoria.

Portieri: la sorpresa arriva da una neopromossa

VITO FALCONE (Lecce) 15 presenza 5,27 FM

La prima sorpresa di questo inizio di Fantacalcio si chiama Vito Falcone ed è il portiere della neopromossa Lecce. Falcone ha subito 17 reti, non tantissime per una squadra che lotterà fino alla fine della stagione per la salvezza. Nell’ultima gara ha messo a referto il primo clean sheet stagionale e forte di una media voto di 6,43 è un ottimo elemento soprattutto in quelle leghe in cui il voto del portiere è buono per il modificatore della difesa.

Anche tra i difensori non mancano le sorprese per il Fantacalcio

CARLOS AUGUSTO (Monza) 14 presenze 6,75 FM

La sorpresa della difesa è un colpo di Adriano Galliani (in foto) per il suo Monza. Carlos Augusto brasiliano 23 enne arrivato nel 2020 dal Corinthians, sta disputando una bellissima prima stagione in Serie A. Per lui una media voto ben oltre la sufficienza arricchita da 3 reti e 1 assist che lo rendono un colpo a sorpresa per il Fantacalcio.

Il Re delle sorprese per il Fantacalcio arriva dai centrocampisti



KHVICHA KVARATSKHELIA (Napoli) 12 presenze 8,79 FM

Il georgiano è il super-colpo del Fantacalcio ma non solo. Un vero e proprio coniglio estratto dal cilindro di Cristiano Giuntoli per il suo Napoli. Tecnica sopraffina, cambio di passo, forza fisica e determinazione da vendere per l’ala del Napoli che in 12 gare ha segnato 6 gol e timbrato 5 assist oltre ad avere una media voto che sfiora il 7 in pagella. Assolutamente il diamante di tutte le sorprese del Fantacalcio 2022/2023.

Inserito tra le sorpese poteva essere tranquillamento annoverato nella lista dei migliori calciatori assoluti delle prime 15 gare valevoli per il Fantacalcio.

Ecco il bomber di scorta per eccellenza

ADEMOLA LOOKMAN (Atalanta) 15 presenze 7,90 FM

L’atalantino è una delle sorprese più belle per l’attacco del Fantacalcio. Sicuramente preso in molte squadre come bomber di scorta si sarà ritagliato un ruolo importantissimo cosi come ha fatto all’interno delle gerarchie neroazzurre. Per lui ben 7 reti e 1 assist, aspettando il rientro dei suoi compagni di reparto più quotati.