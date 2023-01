Consigli Fantacalcio: ecco chi schierare per la giornata numero 18

Si gioca praticamente ogni tre giorni ed è già tempo di scoprire i consigli Fantacalcio per la giornata di campionato numero 18, chi schierare in formazione nelle vostre Leghe. E’ la giornata di Napoli-Juventus e questo potrebbe essere un fattore determinante per le scelte di ogni fantallenatore. Difficile lasciar fuori i giocatori di queste due squadre, ma la gara del Maradona potrebbe essere bloccata e spigolosa e concedere più malus che bonus. Anche Roma-Fiorentina potrebbe essere una gara di non semplice interpretazione, mentre dovrebbero essere favorevoli le gare Inter-Verona e Atalanta-Salernitana.

In coda spiccano anche Cremonese-Monza e Empoli-Sampdoria che potrebbero invogliare a dare una chance a calciatori di queste squadre e solitamente poco utilizzati.

Consigli Fantacalcio giornata numero 18: chi schierare in formazione?

Tralasciando gli intoccabili e molti calciatori delle big, andiamo a vedere chi potrebbe essere da schierare nella prossima giornata di campionato.

Tra i pali stuzzicano e non poco Silvestri (Udinese) e Milinkovic-Savic (Torino) che impegnati in partite casalinghe e ripettivamente contro Bologna e Spezia potrebbero tenere la propria porta inviolata e portare il primo bonus di giornata.

In difesa occhio a Cremonese-Monza: il duello Carlo Augusto-Valeri potrebbe portare sorprese e sono entrambi da schierare. Piace molto anche l’idea Umtiti (Lecce) che contro il suo ex compagno di nazionale Giroud potrebbe esaltarsi e portare un gran bel voto in dote.



A centrocampo occhio a Baldanzi (Empoli) e Vlasic (Torino) che con la loro classe e fantasia hanno il dovere di trascinare le loro squadre ad una vittoria che non sembra impossibile. Stuzzica anche l’azzardo Traorè (Sassuolo) che ritrova una maglia da titolare e non ha ancora portato bonus quest’anno, davanti però c’è la Lazio e non sarà facile.

In attacco spazio al ritrovato bomber Caputo (Empoli) che sembra aver ritrovato l’aria di casa e la capacità di andare a segno. Fiducia anche a Beto (Udinese) e Dessers (Cremonese): il primo non segna da un pò e potrebbe sbloccarsi questo fine settimana, il secondo è sempre volitivo e vorrebbe regalare una marcatura al suo tecnico Alvini che rischia la panchina.