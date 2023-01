Serie A, Napoli-Juventus probabili formazioni:

E’ arrivato il tempo della resa dei conti in Serie A, queste le probabili formazioni di Napoli-Juventus partitissima del prossimo turno di campionato anticipata a venerdi 13 gennaio ore 20:45. I due allenatori hanno reciprocamente speso parole dolci l’uno per l’altro e per le proprie squadre. Pur evidenziando come Napoli e Juventus siano agli antipodi dello stesso sport per filosofia e metodologia tattica, c’è da dire che si vedranno in campo molte eccellenze del nostro massimo campionato.

Arbitrerà Doveri e questa scelta sembra aver messo tutti d’accordo, a differenza di quanto era accaduto con la designazione di Sozza per Inter-Napoli. Ad agitare la vigilia ci ha comunque pensato Paolo Ziliani con dichiarazioni forti e pungenti, a testimoniare che Napoli-Juventus non è una partita come le altre.

Lo scorso anno si imposero gli azzurri al Maradona, ribaltando l’iniziale vantaggio di Morata e decidendo la sfida nel finale con una rete di Koulibaly.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Allegri prepara la gabbia

Massimiliano Allegri sta preparando le contromosse per arginare quello che ritiene il vero motore del Napoli, Lobotka. Potrebbe rinunciare almeno in partenza ad una seconda punta di ruola ed inserire un incursore dietro al centravanti per avere un rombo a centrocampo che circonderebbe il regista partenopeo. Sulla fascia Chiesa in dubbio, ballottaggio con Mckennie per una maglia dal 1′.

Luciano Spalletti non guarda in casa d’altri e prepara la sfida puntando su dominio del gioco e del palleggio. A centrocampo spazio a Zielinski. All’ultimo si risolveranno i ballottaggi Mario Rui-Olivera e Politano-Lozano.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

allenatore: Luciano Spalletti

indisponibili: nessuno

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik.

allenatore: Massimiliano Allegri

indisponibili: Bonucci, De Sciglio, Cuadrado, Pogba, Vlahovic.