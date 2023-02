Consigli Fantacalcio, 5 attaccanti da schierare nella giornata 21

Giornata numero 21 del Campionato di Serie e tempo di scelte per tutti gli appassionati di Fantacalcio, vediamo quali potrebbero essere 5 attaccanti da schierare per questo weekend calcistico che inizia sabato 4 febbraio con Roma-Empoli.

Una giornata che sarà condizionata dal derby di Milano, decisivo e determinante per le sorti del campionato delle due compagini milanesi ma anche per tutti quei manager che hanno puntato su calciatori di Inter e Milan. E’ sempre complicato decidere come comportarsi nelle scelte quando di mezzo c’è un big match tra due corazzate.

Giornata numero 21, ecco 5 attaccanti da schierare al Fantacalcio

DESSERS

Il centravanti della Cremonese cerca ancora quella continuità sotto porta che non ha trovato. La rete dell’Olimpico però sembra aver dato nuova fiducia e Ballardini stravede per lui. Contro il Lecce potrebbe definitivamente sbocciare.

JOVIC

Il serbo della Fiorentina non è una sorpresa, ma fino ad oggi è stato una delusione. Anche lui come Dessers ha trovato un gol pesante in Coppa Italia e Italiano gli darà fiducia nel derby dell’Appennino contro il Bologna. Sarà la volta buona?

CAPRARI

Il Monza lo ha acquistato dal Verona dopo la grandissima stagione dello scorso anno. Inizio difficile anche per i guai della squadra, ma adesso sembra tornato il folletto che ha saputo prendersi anche la nazionale. Palladino lo comprende e lui lo ripagherà.

BERARDI

Altro calciatore che tutto è fuorché una sorpresa. Campione d’Europa fini qui più ombre che luci ma la grande capacità di incidere pesantemente sulle sorti della sua squadra. L’Atalanta è avvisata, se c’è Berardi splende il Sassuolo.

BETO

La sensazione è che questa possa essere l’ultima stagione in Friuli per il forte centravanti. Sempre una certezza anche quando non segna perchè attorno a lui tutti girano a meraviglia. Ma stavolta potrebbe portare a tutti i manager anche quel benedetto +3.