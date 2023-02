Serie A, dove vedere Roma-Empoli: diretta tv e streaming live

Finita la parentesi dei quarti di finale di Coppa Italia ecco che torna il campionato, scopriamo dove vedere Roma-Empoli anticipo della ventunesima giornata della massima divisione italiana.

La Roma di José Mourinho dove ripartire dopo l’inattesa e clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano della sorpesa Cremonese di Davide Ballardini. I giallorossi si sono resi protagonisti di una pessima gara e cercano rituffandosi in campionato di ritrovare lo slancio che li ha riportati in piena zona Champions League. L’Empoli dal canto suo sta disputando un’ottima stagione e si trova ad appena 3 punti da quel 7° posto che potrebbe addirittura significare Europa. Squadra solida e ben equilibrata quella di Paolo Zanetti in grado di ben figurare anche in trasferta e contro le big.

Roma-Empoli: probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham.

All.: Mourinho.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Piccoli, Satriano.

All.: Zanetti.

Roma-Empoli, dove vedere la sfida dell’Olimpico

La gara Roma-Empoli si gioca sabato 4 febbraio 2023 alle ore 18:30 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su DAZN e in streaming live scaricando l’apposita App su qualunque dispositivo mobile.

DAZN (Segui la Serie A Tim su Dazn. Attiva ora)

Empoli-Roma 1-2, gli highlights della sfida d’andata

All’andata il ciclone Dybala decise con un gol e un assiti la sfida di Serie A tra le due compagini.