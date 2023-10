Consigli Fantacalcio 10° giornata: ecco chi sono i calciatori da schierare

Dopo le fatiche delle nostre squadre impegnate nei rispettivi incontri delle coppe europee ecco che torna la consueta rubrica dei Consigli Fantacalcio anche per questa 10° giornata di Serie A. Questi i calciatori che converrà assolutamente schierare nel vostro 11 di partenza

CONSIGLI FANTACALCIO 10° GIORNATA. Archiviata la parentesi relativa agli impegni delle squadre del nostro calcio nelle coppe europee tornano le sfide della Seria A con la 10° giornata e tornano anche i nostri consigli per il fantacalcio.

Un fine settimana che mette di fronte alcune big del nostro campionato. Importantissimo per tutti i fantamanager scovare quei calciatori anche dalle squadre di seconda fascia in grado di poter portare a casa bonus preziosi. Andiamo a scoprire come il calendario di questa giornata può influire sulle scelte di formazione e quali sono i calciatori da schierare assolutamente e le probabili sorprese.

Consigli Fantacalcio 10° giornata: Meret o Maignan?

Indubbiamente l'attenzione di ogni manager è catalizzata dai big match di questa giornata di Serie A. Sfide come Inter-Roma, Napoli-Milan e Lazio-Fiorentina mettono di fronte le prime della classe e lasciano aperti tantissimi dubbi di formazione. Se la sfida di San Siro per quanto sempre apertissima ha nell'Inter una netta favorita difficile dire chi se la passa meglio tra Napoli e Milan. I partenopei arrivano dalla vittoria di Champions ma devono fare a meno di Osimhen, i rossoneri accusano il doppio KO con Juventus e PSG ma recuperano alcuni big come Hernandez e Maignan.

Sarà proprio la questione portieri una delle difficoltà di giornata per il Fantacalcio. Se Sommer va sempre schierato e Provedel si può schierare contro una Fiorentina un pò appannata come ci si comporta con Napoli-Milan? La fatica dell'impegno di coppa, l'assenza di qualche big d'attacco e la probabile paura di un ulteriore passo falso potrebbero bloccare la gara. Il consiglio è quello di schierare sia Meret sia Maignan, dopo la parentesi Mirante legata al problema portieri in casa Milan.

Chi schierare nella fase difensiva in questa giornata numero 10 di Serie A

MARTINEZ (GENOA) : il portierone spagnolo torna a difendere i pali del suo Genoa dopo la squalifica rimediata contro il Milan. I rossoblù vogliono tornare alla vittoria contro la Salernitana del nuovo mister Inzaghi;

: il portierone spagnolo torna a difendere i pali del suo Genoa dopo la squalifica rimediata contro il Milan. I rossoblù vogliono tornare alla vittoria contro la Salernitana del nuovo mister Inzaghi; FALCONE (LECCE) : come sempre il portiere giallorosso garantisce grande affidabilità in termini di voro e questa settimana potrebbe restare anche imbattuto nella sfida al Torino spuntato;

: come sempre il portiere giallorosso garantisce grande affidabilità in termini di voro e questa settimana potrebbe restare anche imbattuto nella sfida al Torino spuntato; DI GREGORIO (MONZA): i brianzoli di Palladino in casa sono una certezza e Di Gregorio oltre alla possibilità di non subire gol è sempre un portiere in grado di portare a casa un buon voto.

GATTI (JUVENTUS) : ormai è un punto chiave della retroguardia bianconera e fresco di rinnovo contrattuale. Contro il Verona può portare a casa un bel voto e occhio alle sue proiezioni offensive;

: ormai è un punto chiave della retroguardia bianconera e fresco di rinnovo contrattuale. Contro il Verona può portare a casa un bel voto e occhio alle sue proiezioni offensive; CALDIROLA (MONZA) : deve ancora trovare la via della rete in questa stagione ma il suo contributo in chiave di voto è sempre prezioso;

: deve ancora trovare la via della rete in questa stagione ma il suo contributo in chiave di voto è sempre prezioso; AUGELLO (CAGLIARI): i sardi hanno bisogno di punti e la sfida casalinga al Frosinone può essere il momento per la prima vittoria stagionale.

I consigli per l'attacco in questa giornata di Fantacalcio

I tanti big match obbligheranno i manager a trovare bonus alternativi. Ecco i consigli per la 10° giornata di Fantacalcio per quanto riguarda centrocampo e attacco:

LUIS ALBERTO (LAZIO): il genietto biancoceleste deve riscattare alcune uscite meno brillanti soprattutto in Europa. La Fiorentina non è avversario agevole ma la Lazio deve continuare la sua risalita;

il genietto biancoceleste deve riscattare alcune uscite meno brillanti soprattutto in Europa. La Fiorentina non è avversario agevole ma la Lazio deve continuare la sua risalita; BALDANZI (EMPOLI): la cura Andreazzoli sembra funzionare e il gioiello empolese deve tornare ad incantare con giocate e bonus. Che sia la svolta il match con l'Atalanta?

la cura Andreazzoli sembra funzionare e il gioiello empolese deve tornare ad incantare con giocate e bonus. Che sia la svolta il match con l'Atalanta? MCKENNIE (JUVENTUS): Allegri lo sta riportando in mezzo e lui può tornare ad inserirsi in mezzo alle difese avversarie come ha sempre fatto. Col Verona potrebbe arrivare la prima rete stagionale.