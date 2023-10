Fantacalcio portieri 9° giornata: clamoroso al Milan, in porta un esordiente!

Dopo le fatiche delle nazionali impegnate nelle qualificazioni agli Europei torna la Serie A e torna anche il Fantacalcio. Vediamo quali sono i portieri da schierare in questa 9° giornata anche al netto dei ballottaggi e degli imprevisti di formazione che preoccupano tutti i fantamanager

Sportiello infortunato non sarà in campo contro la Juventus

FANTACALCIO PORTIERI 9° GIORNATA. Ha del clamoroso quanto avvenuto al Milan. I rossoneri che si stanno preparando per la delicatissima sfida contro la Juventus erano a conoscenza già da tempo che avrebbero dovuto fare a meno del loro portierone titolare Mike Maignan. Il francese infatti dovrà scontare un turno di squalifica dopo la gara di Marassi contro il Genoa.

Era prontissimo e scalpitante Marco Sportiello (in foto), alla prima stagione in rossonero e che aveva già difeso i pali del Milan con profitto in questa stagione. Un fastidio muscolare purtroppo lo ha costretto a dare forfait per la sfida contro la Juventus. A questo punto mister Stefano Pioli dovrà contare sulla vena agonistica del suo terzo portiere Antonio Mirante. Il portiere quarantenne è un ex della sfida e nelle due precedenti stagioni al Milan ha collezionato appena 1 presenza. Era infatti subentrato a Maignan nell'ultima di campionato dello scorso anno contro il Verona.

Fantacalcio portieri 9° giornata: il borsino degli estremi difensori

Dopo le ultimissime vicissitudini di alcuni portieri della Serie A vediamo chi schierare tra i pali questa settimana, un'integrazione necessaria ai consigli Fantacalcio 9° giornata.

CHI SCHIERARE ASSOLUTAMENTE:

SKORUPSKY (Bologna)

OCHOA (Salernitana)

SILVESTRI (Udinese)

TERRACCIANO (Fiorentina)

CARNESECCHI (Atalanta)

CHI NON SCHIERARE TITOLARE: