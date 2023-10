Fantacalcio 10° giornata attaccanti: i consigli su come leggere i ballottaggi offensivi

Torna la Serie A dopo il turno infrasettimanale delle Coppe Europee e torna il Fantacalcio con la 10° giornata e con tanti dubbi riguardanti gli attaccanti. Scopriamo come scegliere i protagonisti del nostro attacco che sono coinvolti in ballottaggi di formazione.

FANTACALCIO 10° GIORNATA ATTACCANTI. E' importantissimo non commettere l'errore di sbagliare la scelta dei nostri reparti offensivi. Specialmente nelle giornate che seguono l'impegno europeo è molto comune farsi prendere dal panico e magari effettuare scelte conservative che poi fanno perdere bonus determinanti. Ma al contrario è opportuno capire quando schierare un calciatore, soprattutto se non si hanno le dovute riserve, può essere un'arma a doppio taglio.

Questo fine settimana ad aggravare la situazione delle scelte oltre al turno di Coppa appena concluso c'è anche un calendario che non ammette distrazioni. Le gare Napoli-Milan, Inter-Roma e Lazio-Fiorentina infatti vedono tre big match in contemporanea tra squadre che arrivano dalle fatiche europee. Vediamo come gli allenatore gestiranno i loro reparti offensivi e quali sono i ballottaggi più importanti.

Fantacalcio 10° giornata ecco come scegliere gli attaccanti in ballottaggio

GENOA-SALERNITANA: il ballottaggio in questa gara riguarda Mateo Retegui. L'italo-argentino torna a disposizione di Gilardino dopo l'infortunio al ginocchio e sarà valutato fino alla rifinitura. Per lui certa almeno mezzora in campo se non la partenza da titolare con almeno 60 minuti nel mirino. Consiglio: da schierare in ogni caso;

doppio ballottaggio in questa sfida. Bajrami è fertemente insidiato da Castillejo e il consiglio è quello di non schierarlo a meno che non si abbiano alternative. Sull'altro fronte Saelemaekers è in vantaggio su Ndoye e va schierato a prescindere per la capacità dell'ex Milan di portare bonus anche se entrasse a gara in corso;

è rebus assoluto nell'attacco bianconero. Assolutamente da schierare Chiesa, Vlahovic e Kean. Occhio a Milik perchè da probabile titolare potrebbe non giocare se la gara consentisse ad Allegri di dare spazio e minutaggio a Yildiz;

Vignato "is on fire". I pochi manager che hanno scommesso sul talentino brianzolo devono schierarlo a prescindere perchè potrebbe accendersi anche giocando solo l'ultimo quarto d'ora;

il ballottaggio in questione è Belotti-El Shaarawy. Su Belotti dico no perchè a prescindere segnare all'Inter è sempre difficilissimo e tanto più rischiare di doverlo fare in una porzione di gara. Su El Shaarawy invece dico si perchè il giocatore è in condizione, perchè è un centrocampista e perchè può incidere anche in una porzione di gara;

NAPOLI-MILAN: ballottaggio Raspadori-Simeone. Dovrebbe giocare l'argentino sul quale punterei forte. Meno convinto sull'italiano che ha segnato nelle ultime uscite e potrebbe non farlo questo weekend;

impossibile decifrare le scelte di Gasperini. Ecco perchè a meno di emergenza assoluta e quindi impossibilità poi ad avere sostituti per me vanno schierati tutti i calciatori offensivi bergamaschi che possono in ogni caso entrare e portare bonus;

Immobile va fatto giocare sempre a meno che non sia infortunato. Sul fronte viola eviterei sia Beltram che Nzola nonostante l'incetta di gol della Conference.

Queste le nostre indicazioni su come leggere i ballottaggi offensivi e da integrare ai consigli per il Fantacalcio della 10° giornata.