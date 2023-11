Fantacalcio consigli 11° giornata: i calciatori da schierare

Fantacalcio consigli 11° giornata. Tempo di aver metabolizzato l'ultima intensissima giornata di Serie A che è già tempo di preparare la formazione del prossimo turno. Vediamo quali sono i consigli del fantacalcio per l'11° giornata di campionato. Certezze ma anche sorprese alle quali non sarà possibile rinunciare

Fantacalcio consigli 11° giornata. La Serie A procede serratissima nel suo svolgimento superando il primo quarto del campionato 2023/2024. E' già tempo quindi di inserire la formazione per il prossimo impegno di Fantacalcio e torna quindi la nostra rubrica di consigli sui calciatori da schierare assolutamente e sulle sorprese che potrebbero animare la prossima giornata.

Spiccano in calendario un paio di match veramente interessanti sia per la Serie A che per il campionato di Fantacalcio. La capolista Inter sarà infatti impegnata sul difficilissimo campo di Bergamo contro l'Atalanta mentre l'inseguitrice Juventus dovrà vedersela al franchi di Firenze contro la rivale da sempre Fiorentina. Per i bianconeri e per tutti i fantamanager c'è il dubbio Vlahovic (in foto), apparso fuori condizione ed insidiato dalla grande ascesa di rendimento del duo Kean-Milik.

Fantacalcio consigli 11° giornata: Juve col rebus attacco. Vlahovic in panchina?

Saranno Atalanta-Inter e Fiorentina-Juventus le gare di cartello della prossima giornata del campionato di Serie A. Se i nerazzurri di Inzaghi lasciano pochi dubbi ai fanta-manager già più complessa è da decifrare la formazione dell'Atalanta. Gasperini ruota spesso i suoi ma contro l'Inter il consiglio è di fare un uso oculato dei ragazzi della Dea.

Stesso discorso può valere per Fiorentina-Juventus. Spesso questa sfida è stata spigolosa e poco spettacolare, concedendo niente alle spettacola e pochissimi bonus al Fantacalcio. Una buona idea potrebbe essere quella di schierare i calciatori delle rispettive fasi difensive, meno gli attaccanti. Per la Juventus poi l'unico certo del posto potrebbe essere il rientrante Chiesa, per il resto un rebus difficile da decifrare. A questo non scampa Vlahovic apparso in involuzione al cospetto dei più pimpanti Milik e Kean e coinvolto in un ballottaggio attaccanti da non poco conto.

Fantacalcio consigli 11° giornata: i portieri da schierare

Lorenzo Montipò (Verona): gli scaligeri hanno dimostrato anche a Torino contro la Juventus di essere una squadra non facilmente superabile in difesa. Contro un Monza ancora altalenante in trasferta Montipò può guidare i suoi alla vittoria magari con un clean sheet;

gli scaligeri hanno dimostrato anche a Torino contro la Juventus di essere una squadra non facilmente superabile in difesa. Contro un Monza ancora altalenante in trasferta Montipò può guidare i suoi alla vittoria magari con un clean sheet; Stefano Turati (Frosinone): big match salvezza contro l'Empoli che i ciociari non possono sbagliare soprattutto dopo aver dilapidato il vantaggio nella gara contro il Cagliari. Nonostante le 4 reti subite Turati si è dimostrato ancora una volta portiere di grande affidabilità;

big match salvezza contro l'Empoli che i ciociari non possono sbagliare soprattutto dopo aver dilapidato il vantaggio nella gara contro il Cagliari. Nonostante le 4 reti subite Turati si è dimostrato ancora una volta portiere di grande affidabilità; Vanja Milinkovic-Savic (Torino): i granata cercano continuità di rendimento dopo l'ultima vittoria esterna. La capacità di non prendere gol è assolutamente fondamentale in questo momento di stagione e Milinkovic-Savic si sta dimostrando portiere efficace.

Fantacalcio consigli 11° giornata: i difensori su cui puntare

Stefan Posch (Bologna): sei reti per lui la passata stagione e ancora nessun bonus in questa. Fino ad ora ha giocato poco ma la fiducia nei suoi confronti da parte di Motta è immutata. Contro la Lazio servirà una grande prova e magari riuscirà a portare a casa anche il primo bonus stagionale;

sei reti per lui la passata stagione e ancora nessun bonus in questa. Fino ad ora ha giocato poco ma la fiducia nei suoi confronti da parte di Motta è immutata. Contro la Lazio servirà una grande prova e magari riuscirà a portare a casa anche il primo bonus stagionale; Giovanni Di Lorenzo (Napoli): inizio di stagione scintillante e poi qualche prestazione anonima e una condizione da ritrovare. Il capitano del Napoli è però pronto a ritrovarsi già dalla delicatissima sfida derby contro la Salernitana all'Arechi;

inizio di stagione scintillante e poi qualche prestazione anonima e una condizione da ritrovare. Il capitano del Napoli è però pronto a ritrovarsi già dalla delicatissima sfida derby contro la Salernitana all'Arechi; Sead Kolasinac (Atalanta): contro l'Inter sarà sfida di altissima classifica ma l'Atalanta vista ultimamente non teme nessuno. Kolasinac è stato arretrato a braccetto difensivo ma con grande qualità che possono permettergli di essere decisivo in ogni circostanza.

Fantacalcio consigli di formazione11° giornata: chi schierare a centrocampo?

Houssem Aouar (Roma): tanti alti a bassi in questa sua prima stagione alla Roma in cui sta forse faticando più del previsto. Ma è un calciatore di grande qualità e contro il Lecce all'Olimpico dovrà tirare fuori il meglio dalla sua prestazione per portare i giallorossi alla vittoria;

tanti alti a bassi in questa sua prima stagione alla Roma in cui sta forse faticando più del previsto. Ma è un calciatore di grande qualità e contro il Lecce all'Olimpico dovrà tirare fuori il meglio dalla sua prestazione per portare i giallorossi alla vittoria; Marco Mancosu (Cagliari): i sardi vogliono sfruttare al meglio il secondo scontro salvezza consecutivo tra le mura amiche. Mancosu ha fallito un rigore contro il Frosinone ed è in cerca di riscatto. La sua qualità è una condizione su cui puntare nella sfida contro il Genoa;

i sardi vogliono sfruttare al meglio il secondo scontro salvezza consecutivo tra le mura amiche. Mancosu ha fallito un rigore contro il Frosinone ed è in cerca di riscatto. La sua qualità è una condizione su cui puntare nella sfida contro il Genoa; Michael Folorunsho (Verona): la gara casalinga contro il Monza è l'occasione giusta per iniziare a portare a casa qualche bonus. Baroni stravede per lui grazie alla completezza che riesce a mettere in campo, ma i fantamanager si aspettano gol e assist che sono nel suo repertorio.

Attaccanti fantacalcio da schierare nella giornata numero 11