Fantacalcio consigli 23° giornata: ecco i calciatori da schierare assolutamente

Dopo le ultime ora di calciomercato è arrivato il momento di tornare in campo con la 23° giornata del campionato di Serie A. Ecco i consigli su chi schierare nelle vostre squadre di Fantacalcio: tutto ruota attorno a Inter-Juventus e ai tanti dubbi su questa sfida

FANTACALCIO CONSIGLI 23° GIORNATA. Si è chiusa l'ultima settimana di calciomercato e si è completato il tabellone degli acquisti e delle cessioni per la Serie A. Una sessione che ha regalato alcuni colpi importanti e che ha rivoluzionato intere squadre. Belotti e Alcaraz sono certamente le operazioni che destano la maggiore curiosità e che potrebbero cambiare le gerarchie nei rispettivi reparti di Fiorentina e Juventus.

Bianconeri che proprio questo fine settimana saranno impegnati nel big match di San Siro contro la capolista Inter. Una sfida che potrebbe rappresentare il capolinea delle speranze per tutte le rivali dell'Inter che in caso di vittoria si avvia a grande velocità verso lo scudetto della seconda stella. Anche per il Fantacalcio molto ruota intorno a questo Inter-Juventus di inizio febbraio: chi schierare delle due squadre e chi invece tenere a riposo?

Fantacalcio consigli 23° giornata: Lautaro si, Vlahovic forse

E dunque sarà Inter-Juventus. Una sfida che potrebbe regalare poche emozioni e probabilmente pochi bonus. Il consiglio è quello di puntare sulle due fasi difensive e su Lautaro Martinez. Il Toro è assolutamente irrinunciabile mentre qualche dubbio resta su Vlahovic: se avete alternative valide potreste prenderle in considerazione.

Negli altri campi tutte le big sono impegnate contro squadre di secondo piano e potrebbero portare bonus e buoni voti. occhio invece ad Atalanta-Lazio che potrebbe essere una sfida bloccata vista la nuova vocazione difensiva dei biancocelesti di Maurizio Sarri. Grande attenzione anche per Empoli-Genoa, una sfida che regalerà emozioni e che porterà bonus importanti da giocatori di seconda fascia.

Fantacalcio consigli 23° giornata: portieri e difensori

OKOYE (UDINESE): i bianconeri friulani cercano punti tra le mura amiche e quella col Monza potrebbe essere un'occasione per tenere la porta inviolata;

i bianconeri friulani cercano punti tra le mura amiche e quella col Monza potrebbe essere un'occasione per tenere la porta inviolata; GOLLINI (NAPOLI): in casa contro il Verona rivoluzionato posso arrivare per il Napoli 3 punti importanti e un nuovo clean sheet;

in casa contro il Verona rivoluzionato posso arrivare per il Napoli 3 punti importanti e un nuovo clean sheet; SKORUPSKI (BOLOGNA): il polacco sembra aver vinto il ballottaggio con Ravaglia e arriva dal rigore parato a Giroud. Ancora fiducia per lui.

BIRAGHI (FIORENTINA): il capitano torna dopo la squalifica e chissà che, dopo gli ultimi errori, non possa toccare a lui in caso di calcio di rigore;

il capitano torna dopo la squalifica e chissà che, dopo gli ultimi errori, non possa toccare a lui in caso di calcio di rigore; BELLANOVA (TORINO): grandissima condizione mostrata nelle ultime uscite e dopo alcuni assist che non sia la volta buona per il gol?

grandissima condizione mostrata nelle ultime uscite e dopo alcuni assist che non sia la volta buona per il gol? DJIMSITI (ATALANTA): detto che Atalanta-Lazio sarà una sfida bloccata, che non sia proprio un difensore a farla pendere da una delle due parti.

I consigli per la fase offensiva della 23° giornata di Serie A

Ecco i nostri consigli per la 23° giornata su chi schierare a centrocampo e in attacco al Fantacalcio:

BOVE (ROMA): in casa contro il Cagliari la cura De Rossi potrebbe portare la terza vittoria in tre gare, magari col bel gioco e con tante reti;

in casa contro il Cagliari la cura De Rossi potrebbe portare la terza vittoria in tre gare, magari col bel gioco e con tante reti; PEREYRA (UDINESE): lo ri-voleva la Juventus ma il "Tucumano" è restato e vuol fare grandi cose per la sua Udinese impegnata col Monza;

lo ri-voleva la Juventus ma il "Tucumano" è restato e vuol fare grandi cose per la sua Udinese impegnata col Monza; KARLSSON (BOLOGNA): ancora non ha fatto vedere le grandi doti di cui dispone ma i fantallenatori che continuano a puntare su di lui meritano una soddisfazione.