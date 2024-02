Fantacalcio consigli 24° giornata: tutti i calciatori da schierare nelle vostre squadre

Settimana fondamentale per la lotta allo scudetto con l'Inter che dopo aver vinto il derby d'Italia contro la Juventus andrà a far visita alla Roma di Daniele De Rossi, scopriamo i consigli per il Fantacalcio di questa 24° giornata del campionato di Serie A

CONSIGLI FANTACALCIO 24° GIORNATA. Torna il campionato di Serie A dopo la settimana che ha visto la sfida Inter-Juventus dominata dai neroazzurri nel gioco e nel merito ma non nel punteggio. Saranno ancora i ragazzi di mister Simone Inzaghi ad interessare da vicino tutti i fantallenatori. Grandi dubbi infatti sull'utilizzo dei big impegnati in Roma-Inter che rischia di essere sfida bloccata e magari decisa dalla giocata di qualcuno di cui non ci si aspetta.

Grande interesse anche nei confronti dell'altro big match di giornata. Milan-Napoli però potrebbe diventare sfida da over anche grazie alla predisposizione dei rossoneri di cercare sempre il gol ma anche al grande potenziale offensivo dei partenopei di mister Mazzarri. Come ogni domenica anche sfide tra squadre di seconda fascia da cui poter attingere a mani piene per trovare bonus inattesi e sempre determinanti, anche alla luce dei nuovi arrivi nel tabellone del mercato di gennaio.

Consigli Fantacalcio 24° giornata: Martinez torna al gol?

L'unica nota stonata della sfida Inter-Juventus in chiave nerazzurra è stata l'assenza dal gol del bomber Lautaro Martinez. I tanti fantallenatori che sull'argentino hanno investito cifre rilevanti possono stare sereni perchè difficilmente il Toro resta a secco per due gare consecutive. Diverso invece è il discorso riguardante gli altri due protagonisti della sfida Dybala e Lukaku. L'argentino sarà l'osservato speciale della difesa di Inzaghi ma un colpo di genio può sempre estrarlo dal cilindro; il belga, ex della sfida, è in fase calante e quasi mai incisivo nei big match.

Detto di Milan-Napoli in cui si fanno preferire le fasi offensive a quelle difensive. Anche il ritorno al gol della coppia Vlahovic-Chiesa è molto quotato nella sfida con l'Udinese come sono da monitorare tutti i calciatori impegnati nelle sfide Salernitana-Empoli, Bologna-Lecce e Monza-Verona. Occhi aperti per l'Atalanta di scena al Ferraris dove tutte le big del campionato hanno faticato e non poco.

Fantacalcio consigli 24° giornata: portieri e difensori

PROVEDEL (LAZIO): una Lazio arrabbiatissima affronta il Cagliari dove sarà necessaria la prestazione sui suoi livelli abituale di Provedel;

una Lazio arrabbiatissima affronta il Cagliari dove sarà necessaria la prestazione sui suoi livelli abituale di Provedel; MARTINEZ (GENOA): l'Atalanta fa paura ma il Genoa tra le mura amiche sa rendersi pericoloso e imperforabile per tutti;

l'Atalanta fa paura ma il Genoa tra le mura amiche sa rendersi pericoloso e imperforabile per tutti; DI GREGORIO (MONZA): contro il Verona un'occasione d'oro per i ragazzi di Palladino in cui anche Di Gregorio deve fare la propria parte.

RUGANI (JUVENTUS): non certa la titolarità per sostituire lo squalificato Danilo ma è un rischio da correre sicuramente;

non certa la titolarità per sostituire lo squalificato Danilo ma è un rischio da correre sicuramente; BOATENG (SALERNITANA) : la prima gara tra le mura amiche e davanti ai nuovi tifosi per l'ex Bayern è l'occasione di prendersi subito tutto l'ambiente;

: la prima gara tra le mura amiche e davanti ai nuovi tifosi per l'ex Bayern è l'occasione di prendersi subito tutto l'ambiente; MILENKOVIC (FIORENTINA): sono in molti a chiedersi dove sia finito quel meraviglioso calciatore che tutte le big volevano. Ora o mai più.

Fantacalcio 24° di Serie A, i consigli per le scelte in attacco

Ecco una nuova giornata di Fantacalcio e di conseguenza i nostri consigli per questa 24° gara stagionale facendo particolare attenzione al centrocampo e all'attacco.

ZURKOWSKI (EMPOLI): è il vero trascinatore dei toscani che se vogliono uscire indenni da Salerno hanno assolutamente bisogno di un'altra grande prova del polacco;

è il vero trascinatore dei toscani che se vogliono uscire indenni da Salerno hanno assolutamente bisogno di un'altra grande prova del polacco; KOSTIC (JUVENTUS): anno di basso valore quello del serbo che appena dodici mesi fa aveva deciso con un gol il derby d'Italia. Riscatto o sarà addio a fine stagione;

anno di basso valore quello del serbo che appena dodici mesi fa aveva deciso con un gol il derby d'Italia. Riscatto o sarà addio a fine stagione; CIURRIA (MONZA): i tanti che ci hanno scommesso investendo bei crediti meritano una domenica di gloria.