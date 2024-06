Fantacalcio consigli 27° giornata: big e sorprese, ecco chi schierare nelle vostre squadre

Dopo l'intermezzo infrasettimanale dei recuperi della 21° giornata, torna la Serie A e torna il Fantacalcio con i consigli per la 26° giornata di campionato: l'Inter prova a confermare la sua supremazie e le altre a sperare in un passo falso dei nerazzurri. Ecco chi schierare.

FANTACALCIO CONSIGLI 27° GIORNATA. Dopo gli ultimi recuperi delle gare rimandate a causa della final four di Supercoppa Italiana, la classifica del campionato ha assunto i reali valori senza asterischi. Andiamo a vedere quali scelte devono esser fatte nelle formazioni del Fantacalcio per la giornata numero ventisette della Serie A.

Spicca su tutto il big match del Maradona Napoli-Juventus tra due squadre non certo in un momento brillantissimo che dovranno anche rinunciare su alcuni giocatori indisponibili come McKennie e Rabiot tra i bianconeri e Ngonge e Cajuste tra i partenopei padroni di casa. Interessanti anche le gare tra Lazio e Milan e soprattutto il big match per l'Europa Atalanta-Bologna che mette di fronte le due squadre, oltre all'Inter, che stanno giocando il miglior calcio in Serie A.

Fantacalcio consigli 27° giornata: Vlahovic sfida Osimhen

Napoli-Juventus interessa da vicino molti big del campionato e le sorti di molti fanta-allenatori che convivono col dubbio se schierare o meno i calciatori di questa sfida. Vista la forma delle ultime giornate delle due squadre è lecito aspettarsi un match bloccato che non promette ne spettacolo ne bonus. A parte gli intoccabili Vlahovic e Osimhen il consiglio potrebbe essere quello di dare una giornata di riposo ai big dell'attacco e puntare su entrambe le fasi difensive.

Discorso simile si potrebbe fare per Lazio-Milan con i biancocelesti che cercheranno tra le mura amiche di anestetizzare l'attacco di Pioli e giocarsi il match sugli episodi. Al contrario Atalanta-Bologna promette spettacolo tra due squadre che cercano sempre un calcio offensivo e la segnatura di quante più reti possibili. Nelle retrovie occhio ai bonus che potrebbero arrivare dalle sfide Verona-Sassuolo, Empoli-Cagliari e Frosinone-Lecce.

Ecco chi schierare in porta e in difesa nella giornata di Serie A numero 27

CAPRILE (EMPOLI): Nicola ha cambiato i toscani che cercano una vittoria determinante in casa contro il Cagliari;

Nicola ha cambiato i toscani che cercano una vittoria determinante in casa contro il Cagliari; CEROFOLINI (FROSINONE): i laziali cercano una vittoria che manca da troppo e il Lecce in casa è la partita giusta per tornare a fare punti;

i laziali cercano una vittoria che manca da troppo e il Lecce in casa è la partita giusta per tornare a fare punti; DI GREGORIO (MONZA): la Roma dell'ultimo periodo fa paura, ma Di Gregorio può esaltarsi e portare un gran voto per il modificatore difesa.

DAWIDOWICZ (VERONA): contro il Sassuolo una gara da ultima spiaggia e c'è sicuramente bisogno dell'apporto dei difensori gialloblù;

contro il Sassuolo una gara da ultima spiaggia e c'è sicuramente bisogno dell'apporto dei difensori gialloblù; LAZARO (TORINO): il Toro è ferito ma non morto, contro la Fiorentina uno spareggio europeo da provare a vincere;

il Toro è ferito ma non morto, contro la Fiorentina uno spareggio europeo da provare a vincere; ZEMURA (UDINESE): i bianconeri cercano contro la Salernitana ultima in classifica un successo che li avvicinerebbe e non poco alla salvezza.

Fantacalcio consigli 27° giornata: centrocampisti e attaccanti

ASSLANI (INTER): l'assenza di Calhanoglu è l'occasione per Asslani di guadagnarsi la fiducia di mister Inzaghi e dei compagni di squadra;

l'assenza di Calhanoglu è l'occasione per Asslani di guadagnarsi la fiducia di mister Inzaghi e dei compagni di squadra; GAETANO (CAGLIARI): la trasferta di Empoli non è semplice ma è il meglio che si possa desiderare in questo momento. C'è bisogno della qualità dell'ex Napoli per fare risultato pieno;

la trasferta di Empoli non è semplice ma è il meglio che si possa desiderare in questo momento. C'è bisogno della qualità dell'ex Napoli per fare risultato pieno; ALCARAZ (JUVENTUS): come per Asslani anche l'argentino ha finalmente una chance dal 1° minuto in un campo difficile come il Maradona di Napoli.