Dieci anni senza Lucio Dalla: Bologna, Virtus e motori le sue passioni

Sono già passati dieci anni senza Lucio Dalla. Il 1° Marzo 2012 si spegneva infatti il grande cantautore bolognese, capace di far emozionare intere generazioni con le sue canzoni e grande amante dello sport della sua città.

Dalla era infatti un grandissimo tifoso del Bologna che seguiva con grandissima frequenza dagli spalti del Renato Dallara. Il calcio e i colori rossoblù della sua città sono stati grandi amici della vita di Lucio che ha seguito le sorti della sua squadra fino alla fine.

Un’altra passione sportiva era sicuramente quella della pallacanestro. Sostenitore convinto della Virtus Bologna era solito seguire le “V nere” in moltissime delle loro partite che disputavano al palazzetto di Bologna. Celebre una fotografia in cui il grande Lucio era in divisa da basket, con il numero 4 delle V nere, accanto ad Augusto Binelli, oltre cinquanta centimetri più alto di lui. Si era sempre definito un grande playmaker al quale però mancava l’altezza.

Dieci anni senza Lucio Dalla: Ayrton e Nuvolari

Anche i motori hanno sempre rappresentato una parte importante nelle passioni di Dalla. Motori che sono stati spesso raccontati nelle sue canzoni e che in qualche occasione hanno dato vita a veri e propri capolavori.

“il mio nome è Ayrton e faccio il pilota, e corro veloce per la mia strada”





Memorabili resteranno le canzoni dedicate ad Ayrton Senna dopo la sua prematura scomparsa e per Tazio Nuvolari, vero pioniere della velocità.