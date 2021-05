GP Montecarlo, Leclerc in pole sulle orme di Villeneuve

Sono passati 573 giorni dall’ultima volta che una Ferrari è partita davanti a tutti in gara. Oggi pomeriggio nel GP Montecarlo Leclerc in pole fa sognare nuovamente tutti i ferraristi. La speranza è che il cambio, dopo il botto nel finale delle qualifiche, non abbia subito danni e permetta al monegasco di poter fare una grandissima corsa.

Le vetture di Maranello sono apparse in palla fin da subito e hanno dimostrato anche con Carlos Sainz Jr, di essere velocissime nelle stradine del Principato di Monaco. Il pilota spagnolo si è detto addirittura molto deluso di non essere andato oltre il 4° posto in griglia.

In questo GP Montecarlo Leclerc in pole e Sainz Jr a ridosso suonano la carica del riscatto Ferrari.

GP Montecarlo, Leclerc in pole vuol emulare Villeneuve del 1981

Anche allora come oggi la Ferrari arrivava da anni di grandissime delusioni, pur avendo sulla sua monoposto il pilota ferrarista più amato di tutti i tempi. Villeneuve nel GP di Monaco del 1981 partì dalla prima fila accanto al brasiliano Piquet, e con una gara accorta riuscì ad approfittare dei problemi degli altri e riportò sul gradino più alto del podio una Ferrari dopo quasi due anni.

Molte potrebbero essere le analogie tra la gara di oggi e quella di allora, sperando che possa finire come finì quarant’anni fa.